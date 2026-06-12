EN VIVO | Siga aquí la ceremonia de inauguración de Canadá en el Mundial 2026

Aficionados de Canadá llegan al BMO Field de Toronto para el duelo de la primera fecha del grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bosnia y Herzegovina, este viernes 12 de junio. Foto: EFE - EDUARDO LIMA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La misión de los canadienses hoy es clara: la primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA en su historia. En su haber solo se cuentan dos participaciones en Copas del Mundo, México 1986 y Catar 2022, las dos resolviéndose con seis derrotas en seis partidos y sin haber marcado gol.

Ese es precisamente el primer paso para conseguir el objetivo hoy: anotar su primer tanto en un Mundial con jugadores para soñar con la victoria. Claramente Alphonso Davies, lateral izquierdo de Bayern Múnich, es el más destacado y él llamado a alzar la mano en Canadá en los momentos cumbre.

Sin embargo, del otro lado está uno de los seleccionados europeos más rocosos de la última era, Bosnia y Herzegovina. ‘Los Dragones’ vienen de eliminar a Gales y a Italia en el repechaje de su confederación, por lo que atienden al teléfono cuando se trata de instantes vitales en el juego.

Eso sí, Norteamérica 2026 será apenas la segunda Copa Mundial de la FIFA en sus libros de historia, siendo Brasil 2014 la primera y saldada con una eliminación en fase de grupos, pero con una victoria en la última fecha frente a Irán. Sin duda el gran reto en esta Copa del Mundo será pasar de ronda.

No obstante, antes de que ruede el balón en el BMO Field de Toronto, los de la hoja de maple tendrán su propia inauguración del Mundial 2026. Esta hará alusión, por medio de un mosaico, a la diversa cultura de Canadá, la cual se nutre de millones de canadienses con amplia variedad de orígenes y etnias.

Minuto a minuto de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Toronto, Canadá

Mientras canadienses y bosnios llegan al camerino, los aficionados locales montan la fiesta a las afueras del estadio, previo a la ceremonia de apertura.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador