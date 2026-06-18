Canadá vs. Catar, en vivo: siga el partido del grupo B del Mundial de la FIFA 2026

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La acción sigue en el Grupo B, en el que Canadá enfrentará a Catar en Vancouver con la ilusión de conseguir la primera victoria mundialista de su historia. Impulsados por el apoyo de su afición y el ambiente que se vive en su propia Copa del Mundo, los canadienses buscan dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.
Del otro lado estará Catar, que ya logró sumar su primer punto en una cita orbital y ahora quiere ir por una victoria que lo mantenga con opciones de avanzar. Aunque el desafío será complicado, el conjunto catarí ha demostrado personalidad y competitividad, por lo que promete ser un duelo muy disputado.
Minuto a minuto del partido del Mundial de la FIFA 2026 Canadá vs. Catar
Los titulares de Canadá
Los once de Catar
¿A qué hora y dónde ver el partido?
- Fecha: jueves 18 de junio de 2026
- Lugar: BC Place de Vancouver, Columbia Británica en Canadá
- Hora: 5:00 p. m.
- Canal: DSports, DGO y Paramount+
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