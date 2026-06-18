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Canadá vs. Catar, en vivo: siga el partido del grupo B del Mundial de la FIFA 2026

Canadá quiere hacer historia en casa, pero Catar llega con la misión de aguarle la fiesta en un Grupo B que apenas empieza a calentarse.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
18 de junio de 2026 - 09:20 p. m.
Canadá y Catar cierran la segunda fecha del grupo B del Mundial.
Canadá y Catar cierran la segunda fecha del grupo B del Mundial.
Foto: EFE - EDUARDO LIMA
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La acción sigue en el Grupo B, en el que Canadá enfrentará a Catar en Vancouver con la ilusión de conseguir la primera victoria mundialista de su historia. Impulsados por el apoyo de su afición y el ambiente que se vive en su propia Copa del Mundo, los canadienses buscan dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.

Del otro lado estará Catar, que ya logró sumar su primer punto en una cita orbital y ahora quiere ir por una victoria que lo mantenga con opciones de avanzar. Aunque el desafío será complicado, el conjunto catarí ha demostrado personalidad y competitividad, por lo que promete ser un duelo muy disputado.

Minuto a minuto del partido del Mundial de la FIFA 2026 Canadá vs. Catar

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¿A qué hora y dónde ver el partido?

  • Fecha: jueves 18 de junio de 2026
  • Lugar: BC Place de Vancouver, Columbia Británica en Canadá
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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