Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
En VivoActualizado hace 15 minutos

Canadá vs. Marruecos, en vivo: siga aquí el primer partido de los octavos de final

Los canadienses quieren seguir haciendo historia en su mundial, pero al frente tienen a los marroquíes, uno de los mejores elencos del torneo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
04 de julio de 2026 - 04:30 p. m.

Actualizaciones clave

Aficionados canadienses y marroquíes antes del partido entre Canadá y Marruecos por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este sábado 4 de julio, en el NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos.
Aficionados canadienses y marroquíes antes del partido entre Canadá y Marruecos por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este sábado 4 de julio, en el NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos.
Foto: AFP - RONALDO SCHEMIDT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Canadá viene de eliminar casi en el último minuto a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y aunque pasar la primera ronda, ganando su primer partido en un mundial, ya era histórico para la nación de la hoja de maple, uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo quiere seguir haciendo historia.

Por su parte, Marruecos tuvo que recurrir a los penales para echar de la Copa Mundial de la FIFA a Países Bajos, pero lo cierto es que pudo resolver la eliminatoria mucho antes. Algo que intentará por todos los medios lograr esta tarde frente al dueño de casa que, de avanzar, no jugará más en su país.

Minuto a minuto de Canadá vs. Marruecos

Actualización claveHace 5 horas

XI de Marruecos

Actualización claveHace 5 horas

XI de Canadá

Actualización claveHace 5 horas

¿A qué hora juegan Canadá - Marruecos?

  • Fecha: sábado 4 de julio de 2026
  • Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas
  • Hora: 12:00 p. m.
  • Canal: Win Sports, DSports (DGO) y Paramount+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

FIFA

Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Norteamérica 2026

Mundial

Mundial hoy

Mundial hora

Mundial en vivo

Mundial partidos

FWC

octavos de final

octavos de final del mundial

Canadá vs. Marruecos

Canadá vs. Marruecos hoy

Canadá vs. Marruecos hora

Canadá - Marruecos

Canadá vs. Marruecos en vivo

Canadá vs. Marruecos partido

Canadá - Marruecos hoy

Canadá - Marruecos hora

Canadá - Marruecos en vivo

Canadá - Marruecos partido

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.