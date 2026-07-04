Canadá vs. Marruecos, en vivo: siga aquí el primer partido de los octavos de final

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Canadá viene de eliminar casi en el último minuto a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y aunque pasar la primera ronda, ganando su primer partido en un mundial, ya era histórico para la nación de la hoja de maple, uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo quiere seguir haciendo historia.
Por su parte, Marruecos tuvo que recurrir a los penales para echar de la Copa Mundial de la FIFA a Países Bajos, pero lo cierto es que pudo resolver la eliminatoria mucho antes. Algo que intentará por todos los medios lograr esta tarde frente al dueño de casa que, de avanzar, no jugará más en su país.
Minuto a minuto de Canadá vs. Marruecos
XI de Marruecos
XI de Canadá
¿A qué hora juegan Canadá - Marruecos?
- Fecha: sábado 4 de julio de 2026
- Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas
- Hora: 12:00 p. m.
- Canal: Win Sports, DSports (DGO) y Paramount+
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