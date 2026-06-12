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Mundial 2026

Carlos Andrés Gómez: velocidad y profundidad por las bandas

Su velocidad y capacidad para atacar espacios lo convierten en una variante útil para romper defensas cerradas. Se perfila como una alternativa en el ataque tricolor. Todavía es joven y puede aprender mucho en esta experiencia mundialista. Es un proyecto para corto, mediano y largo plazo.

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Redacción Deportes
12 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
carlos gomez
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Por Redacción Deportes

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