Carlos Andrés Gómez: velocidad y profundidad por las bandas
Su velocidad y capacidad para atacar espacios lo convierten en una variante útil para romper defensas cerradas. Se perfila como una alternativa en el ataque tricolor. Todavía es joven y puede aprender mucho en esta experiencia mundialista. Es un proyecto para corto, mediano y largo plazo.
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