Colombia se ilusiona con el Mundial 2026: así piensan los hinchas de laselección nacional

Afición colombiana en el partido de despedida de la selección de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los aficionados colombianos parecen estar más conectados que nunca con la selección nacional.

Así lo revela una encuesta realizada por Betsson y Netquest entre más de 1.400 hinchas colombianos, que muestra un alto nivel de expectativa, orgullo e ilusión de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Uno de los datos más llamativos es que el 53,8 % de los colombianos asegura que intentará ver la mayor cantidad posible de partidos durante el Mundial, mientras que un 17,7 % afirma que seguirá todos los encuentros de la selección nacional. Apenas un 7,6 % se limitará a seguir los resultados sin ver los partidos y menos del 1 % manifestó que no seguirá el campeonato.

El Mundial también se perfila como un evento para compartir en familia. El 61,4 % de los encuestados señaló que verá los partidos en casa junto a sus familiares, mientras que un 39,7 % planea reunirse con amigos para disfrutar de los encuentros. Incluso, el fútbol podría alterar la rutina laboral del país: el 66 % de los participantes reconoció que es muy probable o medianamente probable que vea partidos durante su jornada de trabajo.

En el plano emocional, la selección de Colombia despierta sentimientos positivos entre sus seguidores. La alegría es la emoción predominante, mencionada por el 62,8 % de los encuestados, seguida por el orgullo (49 %) y la esperanza (41,4 %). Sin embargo, la ansiedad también ocupa un lugar importante, con un 24,7 %, reflejando la expectativa que genera el desempeño del equipo nacional.

La confianza en la Tricolor también es notable. Aunque Argentina y Brasil aparecen como los principales favoritos para conquistar la Copa del Mundo, el 34 % de los colombianos cree que su propia selección puede quedarse con el título, siendo el país más optimista de la región respecto a las posibilidades de su equipo. Además, un 26,7 % considera que Colombia llegará hasta las semifinales y un 19,3 % cree que alcanzará la final.

La encuesta también dejó ver que la rivalidad con Argentina sigue muy presente. El 36 % de los hinchas colombianos identifica a la Albiceleste como el principal rival de la selección, una percepción influenciada por la reciente final de la Copa América. Aun así, el sentimiento hacia la tricolor es contundente: el 90,2 % de los colombianos prefiere ver a su selección ganar el Mundial antes que a su club conquistar cualquier torneo internacional.

Colombia llegará al Mundial 2026 con una afición ilusionada, orgullosa de su selección y convencida de que puede competir entre las mejores del planeta

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