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Colombia vs. Portugal, en vivo: siga el minuto a minuto de la definición del Grupo K

Colombia ya tiene asegurada la clasificación y ahora va por el liderato del Grupo K contra la selección lusa en Miami.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
27 de junio de 2026 - 10:47 p. m.
Colombia ya tiene asegurada la clasificación y ahora va por el liderato del Grupo K contra la selección lusa en Miami.
Colombia ya tiene asegurada la clasificación y ahora va por el liderato del Grupo K contra la selección lusa en Miami.
Foto: EFE - Francisco Guasco
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Desde el Hard Rock Stadium de Miami, la selección de Colombia se mide a Portugal en un duelo que definirá al líder del Grupo K. La Tricolor llega con puntaje perfecto, seis unidades de seis posibles, luego de vencer 3-1 a Uzbekistán en el debut y superar por la mínima diferencia a RD Congo en la segunda fecha. Portugal, por su parte, suma cuatro puntos tras igualar con Congo en su estreno y golear 5-0 a Uzbekistán, por lo que también depende de sí para quedarse con el primer lugar. El compromiso será dirigido por el árbitro iraní Alireza Faghani.

En simultáneo, Uzbekistán y RD Congo se enfrentarán en Atlanta en el otro partido del grupo. Los uzbecos ya no tienen opciones de avanzar, mientras que la selección africana todavía conserva una posibilidad: si consigue la victoria, llegará a cuatro puntos y podrá entrar en la pelea por uno de los cupos a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs. Portugal

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El camino de Colombia en la fase eliminatoria: dos rutas muy distintas

El lugar donde termine Colombia en el Grupo K definirá un camino completamente diferente en el cuadro eliminatorio.

Si termina primera, la Tricolor volvería a jugar el viernes 3 de julio y enfrentaría en dieciseisavos a uno de los mejores terceros de los grupos D, E, I, J o L. Los candidatos más probables a esa plaza son Ghana o Croacia. En octavos podría aparecer Suiza, Irán o Argelia; en cuartos, nada menos que Argentina; y en semifinales, Brasil o Noruega.

Si termina segunda, jugaría el jueves 2 de julio con el segundo del Grupo L, zona que disputan Inglaterra, Croacia y Ghana. De avanzar, esperaría un cruce de altísimo nivel contra España. Más adelante, en cuartos podrían aparecer Estados Unidos o Bélgica, y en una posible semifinal, Alemania, Francia, Países Bajos o Marruecos.

Apenas termine la definición del Grupo L, se tendrá más claridad sobre las primeras llaves en dieciseisavos.

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Los titulares de Portugal

Portugal iniciará con:

Diogo Costa

João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes

Vitinha y Joao Neves

Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Felix

Cristiano Ronaldo

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OFICIAL: la alineación de Colombia

Colombia formará con:

Camilo Vargas

Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Deiver Machado

Gustavo Puerta y Jefferson Lerma

Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz

Jhon Córdoba

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Así está la tabla de posiciones del Grupo K

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Hora y dónde ver el partido

  • Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Florida en Estados Unidos
  • Hora: 6:30 p.m.
  • Canal: Gol Caracol, Ditu, canal RCN, app RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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