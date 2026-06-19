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¿Cómo África pasó de ser “Cenicienta” a una amenaza en los Mundiales?

La Copa del Mundo dejó en la primera fecha de la fase de grupos imágenes que nos ponen a pensar que tan lejos están las selecciones emergentes de competirle a las de mayor jerarquía.

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Daniel Bello
Daniel Bello
19 de junio de 2026 - 10:00 p. m.
Marruecos empató con Brasil en la primera fecha del Grupo C.
Marruecos empató con Brasil en la primera fecha del Grupo C.
Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

La primera fecha de la fase de grupos dejó una lectura que obliga a repensar las jerarquías del fútbol mundial. Las selecciones africanas, lejos de ser un trámite para las potencias, incomodaron y hasta le sacaron puntos a candidatos. La brecha que se daba por sentada entre continentes ya no es tan amplia como parecía antes de que rodara el balón.

En la edición de Italia 1934 se estrenó la confederación africana de fútbol (CAF) en este certamen con Egipto, que cayó 4-2 ante Hungría en su único partido. Pasaron 36 años hasta que el continente...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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