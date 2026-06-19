¿Cómo África pasó de ser “Cenicienta” a una amenaza en los Mundiales?

Marruecos empató con Brasil en la primera fecha del Grupo C.
Foto: EFE - OLGA FEDOROVA
La primera fecha de la fase de grupos dejó una lectura que obliga a repensar las jerarquías del fútbol mundial. Las selecciones africanas, lejos de ser un trámite para las potencias, incomodaron y hasta le sacaron puntos a candidatos. La brecha que se daba por sentada entre continentes ya no es tan amplia como parecía antes de que rodara el balón.
En la edición de Italia 1934 se estrenó la confederación africana de fútbol (CAF) en este certamen con Egipto, que cayó 4-2 ante Hungría en su único partido. Pasaron 36 años hasta que el continente...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
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