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¿Cómo llega Colombia a la Copa Mundial de Fútbol de 2026?

A escasos días de su estreno en Norteamérica, este fue el camino de la tricolor para ganarse su derecho a disputar esta cita.

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Daniel Bello
Daniel Bello
07 de junio de 2026 - 04:36 p. m.
Jugadores de la selección de Colombia durante un amistoso de preparación.
Jugadores de la selección de Colombia durante un amistoso de preparación.
Foto: AFP - FRANCK FIFE

Resumir cuatro años de proceso en menos de mil palabras no es fácil. Sin embargo, para entender cómo llegó Colombia al Mundial de 2026 hay que empezar por una herida. Tras quedar por fuera de Catar 2022, la tusa futbolera fue grande para quienes encontramos en este deporte un refugio frente a la cotidianidad. Fuimos testigos de Lionel Messi levantando por fin la copa después de una final memorable contra Francia. Fue emocionante pero para nosotros faltaba algo, sufrirla por los nuestros.

La tricolor dirigida por Reinaldo Rueda se quedó por...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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