¿Cómo van todos los grupos del Mundial? Así quedaron las tablas tras el triunfo de Paraguay

Paraguay ganó y sigue con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - BENJAMIN FANJOY

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La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue tomando forma y cada jornada deja movimientos importantes en las tablas. El más reciente fue el triunfo de Paraguay contra Turquía, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y mantenerse con opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

En el Grupo D, Estados Unidos es el líder absoluto con seis puntos tras ganar sus dos primeros compromisos. Detrás aparecen Australia y Paraguay con tres unidades cada uno, aunque los australianos tienen mejor diferencia de gol. Turquía, por su parte, quedó en el último lugar sin puntos.

En el Grupo A, México es el único equipo con puntaje perfecto gracias a sus dos victorias consecutivas. Corea del Sur ocupa la segunda posición con tres puntos, mientras que Chequia y Sudáfrica suman una unidad cada uno.

El Grupo B tiene una de las luchas más cerradas. Canadá y Suiza comparten el liderato con cuatro puntos, aunque los norteamericanos se encuentran por delante gracias a una mejor diferencia de gol. Bosnia y Catar tienen un punto y buscarán un milagro en la jornada definitiva.

Brasil y Marruecos dominan el Grupo C con cuatro unidades. Los brasileños lideran por diferencia de gol tras vencer a Haití, mientras que Escocia sigue en carrera con tres puntos. Haití, sin unidades, quedó eliminada.

A la espera de la segunda fecha: así están los grupos que aún no completan dos jornadas

En el Grupo E, Alemania y Costa de Marfil arrancaron con victoria y suman tres puntos, mientras que Ecuador y Curazao aún no han logrado sumar. Suecia lidera el Grupo F tras golear a Túnez, seguida por Japón y Países Bajos con un punto.

El Grupo G es el más parejo del torneo hasta ahora, ya que Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto tienen un punto. Algo similar ocurre en el Grupo H, donde Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde empataron en su debut.

Francia y Noruega encabezan el Grupo I con tres puntos cada uno, mientras que Argentina y Austria hacen lo propio en el Grupo J. Por su parte, Colombia lidera el Grupo K tras vencer a Uzbekistán, superando a Portugal y República Democrática del Congo, ambos con una unidad. Finalmente, Inglaterra y Ghana comparten la cima del Grupo L con tres puntos.

Las selecciones que ya están clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026

A falta de una jornada para el cierre de sus grupos, dos selecciones ya aseguraron matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. Se trata de Estados Unidos y México, que ganaron sus dos primeros partidos y alcanzaron los seis puntos, una cifra suficiente para garantizar su clasificación a la siguiente ronda.

Ahora, ambos equipos buscarán cerrar la fase de grupos como líderes de sus respectivas zonas y llegar con confianza a la etapa eliminatoria.

Todas las tablas de posiciones del Mundial FIFA 2026 tras las victorias de Brasil y Paraguay

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