Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde este partido del Grupo E del Mundial 2026

La selección de Ecuador sueña con hacer historia en este Mundial. Foto: EFE - Francisco Guasco

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La selección de Ecuador comenzará este domingo su participación en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado sudamericano enfrentará a Costa de Marfil en un duelo determinante para sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.

El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field, en la ciudad de Filadelfia, y marcará el cierre de la primera jornada del Grupo E. La zona también está integrada por Alemania y Curazao, que van a tener acción este 14 de junio en el NRG Stadium de Houston, desde las 12:00 p.m. (hora colombiana).

Ecuador llega a esta cita mundialista con la sensación de contar con la mejor generación de futbolistas de su historia. El onceno andino es liderado por el volante Moisés Caicedo, figura del Chelsea y jugador más valioso de una nómina que combina juventud y presente competitivo en una de las principales ligas europeas.

Uno de los grandes argumentos del conjunto ecuatoriano está en la defensa. Allí aparecen como referentes Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes disputaron la más reciente final de la Liga de Campeones. Pacho se coronó campeón con el Paris Saint-Germain, mientras que Hincapié defendió los colores del Arsenal en dicha definición continental.

El seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece también aterriza en el Mundial respaldado por una notable regularidad. El equipo acumula 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota y apenas ha recibido seis goles durante esa racha. Esa solidez alimenta el sueño de conseguir la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo.

La presente será la quinta participación de Ecuador en un Mundial. Este combinado ya estuvo en los mundiales de Corea/Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Catar 2022. Su mejor actuación ocurrió en la edición de hace 20 años, cuando alcanzó los octavos de final antes de ser eliminada por Inglaterra.

Al frente estará una Costa de Marfil que regresa al torneo con un plantel repleto de talento. Entre sus principales figuras aparecen Amad Diallo, Simon Adingra, Evan Ndicka y Yan Diomande. Los africanos disputan su cuarta Copa del Mundo tras participar en las ediciones de 2006, 2010 y 2014.

Los marfileños aseguraron su clasificación luego de dominar su grupo en las eliminatorias africanas y llegan en un gran momento. En las últimas semanas derrotaron a Francia en un amistoso internacional y también sumaron victorias recientes frente a Corea del Sur y Escocia.

Hora y dónde ver en vivo el partido entre Costa de Marfil y Ecuador:

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Lincoln Financial Field, de Filadelfia (EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, WIn Sports y Disney+

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