Cristiano Ronaldo sueña en grande con la Copa Mundial FIFA: “Es posible ganar el Mundial”

Cristiano Ronaldo en el partido contra Nigeria. Foto: EFE - PAULO CUNHA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo mantiene intacta la ilusión de conquistar el único gran título que falta en su exitosa carrera. A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el capitán de Portugal aseguró que su selección tiene argumentos para pelear por el trofeo y afirmó que “es posible ganar el Mundial”.

El máximo referente del combinado luso destacó el talento de la actual generación portuguesa y se mostró confiado en el trabajo realizado durante la preparación. Según Ronaldo, el equipo cuenta con futbolistas de gran nivel que pueden darle muchas alegrías a los aficionados portugueses durante el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, el delantero reconoció que el éxito en una Copa del Mundo depende de múltiples factores. “Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17. Ya mas adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiecen a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones", dijo.

Cristiano también reveló que llega a la competición en buenas condiciones físicas y con un estado de ánimo positivo. “Voy físicamente bien, con bastante alegría y mucha esperanza”, afirmó. Aunque reconoció que la preparación fue exigente y agotadora, consideró que el trabajo realizado por el grupo fue satisfactorio.

El portugués admitió que el equipo no mostró su mejor versión en los amistosos previos contra Chile y Nigeria, pero aseguró que las verdaderas pruebas llegarán durante el torneo.

¿Cuándo debuta la selección de Portugal en la Copa del Mundo?

Portugal iniciará su camino en el Mundial el próximo 17 de junio contra República Democrática del Congo. Los europeos parten como cabeza de serie del Grupo K, zona que también integran Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. La selección lusa es una de las favoritas para avanzar a la siguiente ronda y buscará convertir la ilusión de Cristiano Ronaldo en una realidad histórica.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador