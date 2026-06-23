Croacia reaccionó y eliminó del Mundial a Panamá: así fue el único gol (video)

Ante Budimir anotó el gol con el que Croacia venció 1-0 a Panamá en Toronto. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

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La selección de Croacia venció 1-0 a la de Panamá en la segunda fecha del Mundial de 2026. El compromiso se disputó en el BMO Field de Toronto, donde un gol de Ante Budimir le dio al conjunto europeo sus primeros tres puntos en Norteamérica. La derrota, además, confirmó la eliminación matemática del seleccionado canalero en el certamen.

La primera mitad terminó sin goles, aunque dejó un desarrollo inesperado. Si bien los europeos dominaron la posesión con un 64 % frente al 36 % de su rival, los centroamericanos no se intimidaron y lograron incomodar por momentos a un equipo que en las dos últimas ediciones mundialistas logró terminar entre los tres mejores.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen no renunció al ataque y apostó por asociaciones colectivas y profundidad por las bandas. Croacia encontró dificultades para romper el bloque defensivo rival y esa falta de claridad se reflejó en que no registró remates a puerta durante toda la primera mitad.

El conjunto europeo cambió el libreto para el complemento y movió sus fichas en ataque para encontrar soluciones. Zlatko Dalic envió al campo a Andrej Kramaric y Ante Budimir con la misión de romper el empate. La decisión surtió efecto y a los 54 minutos llegó la apertura del marcador.

La jugada nació por la banda derecha con una proyección de Josip Stanisic, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich. El defensor desbordó y envió un centro rastrero que atravesó el área panameña. En el segundo palo apareció Budimir para empujar la pelota y establecer el 1-0 en el BMO Field.

Croacia estuvo cerca de ampliar la diferencia apenas tres minutos después. Luka Modric lideró un contragolpe y filtró un pase al vacío que dejó a Marco Pasalic frente a Orlando Mosquera. El arquero respondió en el mano a mano y, tras el rebote, el atacante croata envió su remate por fuera.

Con el resultado y el reloj en contra, Panamá adelantó sus líneas en busca del empate. La oportunidad más clara llegó mediante una acción de pelota quieta. Carlos Harvey conectó de cabeza en el área, pero su remate salió al centro del arco y fue controlado por Dominik Livakovic.

Los minutos finales tuvieron a Panamá instalada en campo contrario y empujando con insistencia. Sin embargo, Croacia resistió los intentos del conjunto centroamericano y protegió la ventaja hasta el pitazo final. El esfuerzo canalero no fue suficiente y terminó marchándose nuevamente con las manos vacías.

Más temprano, en Boston y por esta misma zona, Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 en un encuentro que terminó sin goles. Los Three Lions dispusieron de varias oportunidades claras para quedarse con la victoria, incluida una de Harry Kane debajo del arco, pero la definición les volvió a pasar factura.

Con estos resultados, Inglaterra lidera el Grupo L gracias a la diferencia de gol, aunque suma cuatro puntos al igual que Ghana. Croacia aparece en la tercera posición con tres unidades y mantiene opciones de clasificación, mientras que Panamá cierra la zona sin puntos y ya quedó eliminada del Mundial a falta de una fecha.

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