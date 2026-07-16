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16 de julio de 2026 - 11:00 p. m.

Los triunfos y las derrotas de Gianni Infantino

Después de un mes de Mundial, y a días de la final, llegó la hora de hacer balances. El torneo de 48 equipos fue un éxito y abrió la puerta a que se haga el torneo de 64 equipos. Aunque el presidente de la FIFA ganó esa pelea, en otras batallas no salió tan bien librado. El máximo dirigente del fútbol movió el negocio, pero a la vez tuvo muchas críticas que lo pusieron en la cuerda floja.

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Helga66(40077)Hace 48 minutos
Infantino nunca estuvo en la cuerda floja. Siempre estuvo en el poder sin que nadie disputara su posición. Asi que el titular no es cierto
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