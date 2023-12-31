Partidos jugados con selección: 44

Goles con

la selección: 3

Debutó como profesional algo tarde en Águilas Doradas, pero cuando ya se estableció no dejó de crecer. Duró poco en Nacional porque en Béligca lo llamaron del Genk. Tras un par de temporadas firmó con el Crystal Palace de Inglaterra, club con el que atraviesa el mejor momento de su carrera y, tras ganar la FA Cup en 2025 y la Conference League en 2026, da la sensación de que todavía puede crecer aún más. No será una joven promesa pero todavía tiene la edad para dar el salto a un equipo más competitivo.