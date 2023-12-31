Uno de los puntos más altos de la era Lorenzo ha sido este aguerrido lateral, quien hoy es figura en la Premier League. Si muestra el mismo nivel mostrado en la Copa América y en las últimas temporadas con Crystal Palace podrá meterse en la conversación de los mejores laterales de la actualidad.
El antioqueño es un defensor versatil. En la selección suele desempeñarse como lateral derecho, pero en su club actúa más como un carrilero. No importa si el equipo tiene el balón o no, pues él siempre será influyente en ambos escenarios. Tiene una intuición goleadora que le ha permitido proyectarse en ataque con confianza. Su capacidad de romper líneas defensivas y llegar al área rival sob virtudes no muy comunes en un defensor, por lo que su presencia da un valor agregado.
Es uno de los que siempre que esté bien es titular para Lorenzo. Su rol en la tricolor, en la que opera un esquema de cuatro defensores, es más defensivo, por lo que le toca jugar un poco más retrasado que en su club. Sin embargo, cuando el equipo ataca, se transforma. Ha encontrado sociedades con James Rodríguez y Jhon Arias, quienen le filtran balones como si fuera un extremo cuando la jugada lo pide.
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Debutó como profesional algo tarde en Águilas Doradas, pero cuando ya se estableció no dejó de crecer. Duró poco en Nacional porque en Béligca lo llamaron del Genk. Tras un par de temporadas firmó con el Crystal Palace de Inglaterra, club con el que atraviesa el mejor momento de su carrera y, tras ganar la FA Cup en 2025 y la Conference League en 2026, da la sensación de que todavía puede crecer aún más. No será una joven promesa pero todavía tiene la edad para dar el salto a un equipo más competitivo.