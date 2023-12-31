Partidos jugados con selección: 130

Goles con

la selección: 3

Su carrera como futbolista profesional arrancó en Atlético Nacional, equipo en el que se encuentra actualmente. En el medio supo convertirse en el arquero colombiano con más rodaje en Europa. Primero llegó a Francia para jugar con Nice, luego se fue a Inglaterra para defender el arco del Arsenal, aunque sin mucha continuidad. Su última etapa en el viejo continente fue en las filas del Napoli italiano. Ante de regresar al fútbol colombiano fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita.