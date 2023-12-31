Con 130 partidos con la camiseta amarilla y nueve encuentros mundialistas, podría alcanzar el récord de Freddy Rincón y Carlos Valderrama con 10 partidos en Copas del Mundo en caso de tener minutos.
El antioqueño irá al Mundial de Norteamérica como tercer portero. Su rol estará más enfocado en el liderazgo y la guía de los más jóvenes del plantel dentro del vestuario. Con más partidos que ningún otro jugador con la camiseta tricolor, cuenta con la experiencia suficiente para aportarle a los futbolistas de nuestro país que apenas asisten a si primera cita orbital. Su importancia, para Lorenzo, va más allá de su presente deportivo.
Durante los primeros partidos de la era Lorenzo fue el titular, pero una lesión que sufrió en uno de sus brazos lo alejó de las canchas. Esa circunstancia fue aprovechada por Camilo Vargas, quien se afianzó como el dueño del arco tricolor. Fue convocado a ocho partidos en la eliminatoria y en ninguno sumó minutos.
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Su carrera como futbolista profesional arrancó en Atlético Nacional, equipo en el que se encuentra actualmente. En el medio supo convertirse en el arquero colombiano con más rodaje en Europa. Primero llegó a Francia para jugar con Nice, luego se fue a Inglaterra para defender el arco del Arsenal, aunque sin mucha continuidad. Su última etapa en el viejo continente fue en las filas del Napoli italiano. Ante de regresar al fútbol colombiano fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita.