Defensa central
Caloto, Cauca |30 AÑOS | 12.06.96

Dávinson Sánchez: el líder de la defensa tricolor

En su anterior Mundial, el de Rusia 2018, era una apuesta, ahora es el de más rodaje en la zaga central de la tricolor.

Dávinson supo dejar los fantasmas de la pasada eliminatoria, en la que no se logró el cupo a Catar 2022, y volvió a ser figura en la selección. Cuando tiene confianza en su club, rinde en el equipo de todos, y como viene de ser campeón con Galatasary, se espera que aproveche ese envión para volver a ser insuperable en el primer cuarto de la cancha.

Qué se espera de él en el Mundial

El caucano es un defensa central de perfil mixto, aunque es diestro cuenta con buena capacidad por el lado izquierdo. Es muy atento a la hora de despejar la pelota, sobre todo cuando se trata de balones aéreos, y cada vez es más tiempista para encarar los duelos en el uno contra uno, tiene una consistencia que le da un plus a la hora de chocar en la pelotas divididas y también es bueno en el retroceso gracias a su velocidad. La entrega limpia en el juego en corto bajo presión es uno de sus desafíos.

Con Lorenzo suele jugar por la derecha cuando tiene a Jhon Lucumí como compañero de zaga, mientras que cuando está con Yerry Mina pasa a desempeñarse por el perfil izquierdo. En las eliminatorias ofreció solidez, sobre todo en la primera mitad del torneo. En el medio encaró la Copa América de 2024, en la que fue elegido como el mejor de su posición.

Minutos jugados en las eliminatorias

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Partidos jugados con selección: 77

Goles con
la selección:
3

Dávinson despuntó joven con Atlético Nacional, club con el que conquistó la Copa Libertadores 2016. Por su proyección el Ajax de Países Bajos apostó por él, aunque por apenas una temporada, porque el Tottenham inglés pagó una millonada para sumarlo a sus fichas. En la Premier League su rendimiento fue de más a menos. Para relanzar su carrera se fue al Galatasaray de Turquía, con el que relanzó su carrera, recuperó la confianza y se ganó el cariño de la gente.

Las cifras detrás de los jugadores

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