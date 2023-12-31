Qué se espera de él en el Mundial

El caucano es un defensa central de perfil mixto, aunque es diestro cuenta con buena capacidad por el lado izquierdo. Es muy atento a la hora de despejar la pelota, sobre todo cuando se trata de balones aéreos, y cada vez es más tiempista para encarar los duelos en el uno contra uno, tiene una consistencia que le da un plus a la hora de chocar en la pelotas divididas y también es bueno en el retroceso gracias a su velocidad. La entrega limpia en el juego en corto bajo presión es uno de sus desafíos.