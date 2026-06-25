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Mundial 2026
En VivoActualizado hace 21 segundos

Definición de los dieciseisavos en el Mundial: vea el minuto a minuto del cierre del Grupo D

Paraguay y Australia se enfrentan con el segundo lugar del grupo en juego. Estados Unidos, ya clasificado como primero, se mide con Turquía.

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Daniel Bello
Daniel Bello
26 de junio de 2026 - 01:27 a. m.

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Paraguay viene de eliminar a Turquía en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
Paraguay viene de eliminar a Turquía en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
Foto: EFE - BENJAMIN FANJOY
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Esta noche, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, Paraguay y Australia disputan desde las 9 p. m. lo que equivale a una final. Ambas selecciones llegan con tres puntos tras dos jornadas, con el cupo directo a la siguiente ronda en juego para una sola de ellas. El ganador avanza sin necesidad de esperar otros resultados.

La albirroja llega con el cuchillo entre los dientes. Gustavo Alfaro recuperó el carácter de su equipo tras el tropiezo ante Estados Unidos (1-4): venció a Turquía 1-0 con diez hombres durante todo el segundo tiempo, luego de la expulsión de Miguel Almirón. Ese resultado revivió la ilusión del combinad guaraní.

Australia, dirigida por Tony Popovic, parte con una ligera ventaja matemática. Los Socceroos tienen diferencia de goles de cero frente al -2 de Paraguay, lo que significa que un empate los clasifica directamente en el segundo puesto del grupo. Para los sudamericanos solo sirve la victoria.

Minuto a minuto del desenlace del Grupo D del Mundial 2026:

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El francés Clément Turpin fue designado por la FIFA para dirigir el duelo entre Paraguay y Australia en Santa Clara (California). Sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pagès serán sus jueces de línea.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Australia

Tony Popovic se decantó por un 3-4-2-1: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar y Luca Herrington; Aziz Behich, Aiden O’Neill, Jackson Irvine y Jordan Bos; Connor Metcalfe y Cristian Volpato; Nestory Irankunda.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Paraguay

Gustavo Alfaro apostó por un 5-4-1: Orlando Gill; Juan José Cáceres; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Julio Enciso; Gabriel Ávalos.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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