Definición de los dieciseisavos en el Mundial: vea el minuto a minuto del cierre del Grupo D

Paraguay viene de eliminar a Turquía en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: EFE - BENJAMIN FANJOY

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Esta noche, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, Paraguay y Australia disputan desde las 9 p. m. lo que equivale a una final. Ambas selecciones llegan con tres puntos tras dos jornadas, con el cupo directo a la siguiente ronda en juego para una sola de ellas. El ganador avanza sin necesidad de esperar otros resultados.

La albirroja llega con el cuchillo entre los dientes. Gustavo Alfaro recuperó el carácter de su equipo tras el tropiezo ante Estados Unidos (1-4): venció a Turquía 1-0 con diez hombres durante todo el segundo tiempo, luego de la expulsión de Miguel Almirón. Ese resultado revivió la ilusión del combinad guaraní.

Australia, dirigida por Tony Popovic, parte con una ligera ventaja matemática. Los Socceroos tienen diferencia de goles de cero frente al -2 de Paraguay, lo que significa que un empate los clasifica directamente en el segundo puesto del grupo. Para los sudamericanos solo sirve la victoria.

Minuto a minuto del desenlace del Grupo D del Mundial 2026:

El francés Clément Turpin fue designado por la FIFA para dirigir el duelo entre Paraguay y Australia en Santa Clara (California). Sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pagès serán sus jueces de línea.

Tony Popovic se decantó por un 3-4-2-1: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar y Luca Herrington; Aziz Behich, Aiden O’Neill, Jackson Irvine y Jordan Bos; Connor Metcalfe y Cristian Volpato; Nestory Irankunda.

Gustavo Alfaro apostó por un 5-4-1: Orlando Gill; Juan José Cáceres; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Julio Enciso; Gabriel Ávalos.

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