Sus aportes serán su profundidad, su experiencia y su agresividad tanto para marcar como para irse en velocidad por la banda izquierda.
El chocoano ha sido un intermitente dentro del ciclo de Lorenzo. Es un lateral izquiedo clásico que también puede actuar como carrilero. Su principal valor táctico aparece en la proyección constante, la amplitud y las llegadas al área como atacante sorpresa. A diferencia de otros laterales más conservadores, suele ocupar posiciones muy altas y convertirse casi en extremo en fases ofensivas. Perdió terreno frente a Johan Mojica por regularidad defensiva, pero el cuerpo técnico lo sigue valorando como una pieza clave.
Machado disputó cinco partidos en la Eliminatoria y en todos fue titular. Inició el proceso como la principal opción de Lorenzo por izquierda, pero con el paso de las jornadas Mojica se afianzó como dueño del puesto. Aun así, se mantuvo en la convocatoria final y le ganó el lugar a Álvaro Angulo dentro de la lista de 26.
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Construyó su carrera entre Colombia, Bélgica y Francia. Tras pasar por las divisiones menores de Atlético Nacional se afianzó en la Liga BetPlay gracias a su paso por Millonarios. Dio el salto europeo al sumarse a las filas del Gent belga. Después llegó al fútbol galo, donde tras defender los colores de Toulouse y Lens recaló este año en Nantes, con el que tuvo continuidad, aunque no pudo evitar el descenso de su nuevo equipo. Un problema en el muslo lo alejó de las canchas en el cierre del campeonato, pero se recuperó a tiempo para unirse a la selección.