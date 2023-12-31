Partidos jugados con selección: 14

Goles con

la selección: 3

Construyó su carrera entre Colombia, Bélgica y Francia. Tras pasar por las divisiones menores de Atlético Nacional se afianzó en la Liga BetPlay gracias a su paso por Millonarios. Dio el salto europeo al sumarse a las filas del Gent belga. Después llegó al fútbol galo, donde tras defender los colores de Toulouse y Lens recaló este año en Nantes, con el que tuvo continuidad, aunque no pudo evitar el descenso de su nuevo equipo. Un problema en el muslo lo alejó de las canchas en el cierre del campeonato, pero se recuperó a tiempo para unirse a la selección.