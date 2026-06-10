Ditu quiere revolucionar la forma de vivir el Mundial 2026: fútbol gratis y contenido 24/7

Luis Díaz después de marcar el segundo gol de la selección de Colombia contra Costa Rica en el partido de despedida antes de la Copa del Mundo 2026. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Ditu prepara una de las apuestas digitales más ambiciosas de su historia. La plataforma de streaming de Caracol Televisión transmitirá 35 partidos del torneo de manera gratuita.

Además habrá contenido las 24 horas del día, programas de análisis, documentales, trivias y un fantasy game, Ditu busca convertir el Mundial en una experiencia permanente para los aficionados.

Detrás de esta estrategia está Tiago Freire, gerente de Producto de Ditu, quien lidera el desarrollo de la plataforma desde antes de su lanzamiento. El ejecutivo brasileño, que reside en Colombia desde hace dos años, asegura que uno de los aspectos que más lo ha impactado del país es la pasión con la que se vive el fútbol de selección.

“Vine durante la Copa América y me generó una cierta nostalgia porque vi eso en Colombia, lo que ya no sentía en Brasil. Me dio mucho cariño cómo la gente lleva la selección y cómo la gente sí celebra”, afirmó Freire. Según explicó, esa conexión emocional fue clave para diseñar la cobertura del Mundial.

La estrategia de Ditu busca que los usuarios no solo sigan los partidos, sino que vivan el torneo durante todo el día. “Hemos pensado una experiencia bastante horizontal. Más allá de los partidos, hay una cantidad de contenidos alrededor que puede hacer que la gente viva el Mundial todos los días”, señaló.

La plataforma contará con una programación especializada encabezada por Gol Caracol, incluyendo espacios de debate, análisis, ruedas de prensa, entrenamientos y programas exclusivos. Entre ellos destacan Tribuna Caliente, Jugada Maestra, Noticias Caracol Sports, Ditu es Mundial y Fútbol en pijama, un formato internacional con periodistas de distintos países que analizarán cada jornada.

Además, el catálogo incluirá producciones originales desarrolladas especialmente para la Copa del Mundo. Uno de los contenidos favoritos de Freire es El último duelo, un documental que compara las trayectorias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en lo que podría ser su última participación mundialista.

“Es un documental que pone ahí como un ‘Last Dance’ de Cristiano Ronaldo y Messi. Se ponen los dos frente a frente después de tantos años disputando quién es el mejor jugador del mundo”, explicó.

Otra de las apuestas más fuertes es la interacción con los usuarios. Ditu lanzó un fantasy game y un sistema de trivias que permitirá a los aficionados demostrar sus conocimientos futbolísticos y competir por premios durante todo el campeonato.

“En el Mundial todos somos un poco periodistas, un poco técnicos y un poco jugadores. Nos encanta opinar. Entonces nada mejor que tener un espacio donde la gente pueda mostrar su destreza futbolística”, comentó Freire. Los participantes podrán armar su equipo ideal con un presupuesto determinado, sumar puntos y competir por televisores, celulares, tablets y otros premios.

La apuesta responde también al crecimiento que ha tenido la plataforma en los últimos meses. “Dentro del plan de negocio que teníamos para Ditu hemos alcanzado todas las metas que nos habíamos propuesto desde el año pasado. Estamos creciendo y vamos por muy buen camino”, destacó.

Freire considera que uno de los principales diferenciales frente a otras plataformas es la gratuidad de la experiencia. “Primero de todo porque es gratis. Uno puede disfrutar cualquier partido y cualquier contenido sin costo. Además, tenemos un contenedor de contenidos muy robusto y el respaldo de marcas como Caracol y Blu Radio, que tienen un cariño especial entre los colombianos”, concluyó.

Con una combinación de transmisiones en vivo, análisis permanente, contenidos exclusivos e interacción para los usuarios, Ditu busca consolidarse como una de las principales ventanas para seguir el Mundial 2026 desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

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