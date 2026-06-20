Ecuador complicó su camino en el Mundial: así quedó el Grupo E tras el empate contra Curazao

John Yeboah, jugador de Ecuador, disputando la pelota. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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La segunda jornada del Grupo E del Mundial de la FIFA 2026 dejó a Alemania como la gran ganadora de la fecha y a Ecuador en una situación complicada de cara a la última jornada. La selección alemana logró su segunda victoria consecutiva y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que la Tri no pasó del empate contra Curazao y sigue sin conocer la victoria en el torneo.

Con estos resultados, Alemania lidera con puntaje perfecto y una amplia diferencia de gol. Costa de Marfil quedó en la segunda posición con tres unidades, mientras que Ecuador y Curazao suman apenas un punto cada uno. La definición del grupo se trasladará a la última fecha, donde los ecuatorianos estarán obligados a sumar contra los germanos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar.

Alemania remontó y aseguró su clasificación

En el primer encuentro de la jornada, Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil en un duelo mucho más complicado de lo esperado. Los africanos sorprendieron al ponerse en ventaja gracias a Franck Kessié, quien aprovechó una gran acción ofensiva para abrir el marcador en la primera mitad.

Sin embargo, los cambios realizados por Julian Nagelsmann cambiaron el rumbo del partido. Deniz Undav ingresó en el complemento y terminó siendo la figura del encuentro al marcar un doblete. El delantero empató a los 68 minutos y, cuando parecía que el partido terminaría igualado, apareció nuevamente en el tiempo añadido para darle el triunfo y la clasificación matemática a los teutones.

Ecuador dejó escapar una oportunidad clave

Más tarde, Ecuador tenía la obligación de vencer a Curazao para reengancharse en la lucha por la clasificación. Sin embargo, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece volvió a mostrar dificultades en ataque y no logró romper el cero contra una selección que había recibido siete goles en su debut contra Alemania.

El empate sin goles dejó sensaciones amargas para la tri, que ahora afrontará la última fecha con la necesidad de conseguir un resultado positivo contra Alemania. Curazao, por su parte, celebró la obtención de su primer punto en la historia de los Mundiales y también mantiene opciones matemáticas de pelear por un lugar en la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial tras la victoria de Alemania y el empate de Ecuador

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