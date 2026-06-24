Ecuador vs. Alemania: hora y dónde ver en vivo este partido clave del Mundial 2026

Willian Pacho, una de las figuras de la selección de Ecuador. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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La selección de Ecuador llega a la última jornada del Grupo E con una sola consigna, la de ganar o volver a casa. Se enfrenta a Alemania en el estadio MetLife de Nueva Jersey por la tercera fecha de la fase de grupos y en el que el combinado sudamericano no tiene margen de error, pues necesita los tres puntos y esperar que los resultados le sean favorables.

La Tri llega a esta instancia con apenas un punto, producto de dos actuaciones frustrantes. Primero sufrió una derrota 1-0 ante Costa de Marfil y luego empató a cero con Curazao. Ahora el panorama no puede ser más exigente, ya que en frente estará Alemania, que lidera la clasificación con pleno de victorias y tiene asegurado su pase a los dieciseisavos de final.

Ecuador ha ensayado 38 remates en sus dos primeros duelos ante Costa de Marfil y Curazao, pero apenas 16 de esos intentos encontraron la dirección de los tres palos. Ninguno de ellos terminó en gol, lo que convierte a La Tri en uno de los equipos más ineficaces del torneo a pesar del volumen ofensivo generado.

La falta de efectividad ha sido el fantasma que persigue a Ecuador en este Mundial. Ante Costa de Marfil, a pesar de dominar la posesión, Ecuador estrelló tres balones en los postes. Contra Curazao el libreto fue aún más desesperante. pues la Tri generó 27 remates —15 al arco—, pero se topó con un Eloy Room que convirtió el partido en su noche personal.

La paradoja del equipo de Sebastián Beccacece es evidente cuando se analiza el plantel. Los pases de Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho o Moisés Caicedo valen individualmente más que toda la plantilla de Curazao. Hincapié, titular en el Arsenal, y Pacho, pilar del PSG campeón, conforman una de las zagueras más cotizadas del continente, pero en el ataque el nivel no está a la misma altura y la sequía goleadora lo evidencia.

Alemania, en cambio, clasificó de manera anticipada y ha mostrado contundencia en el ataque. Su gran figura ha sido un revulsivo de lujo, Deniz Undav, quien pese a no ser titular en ninguno de los dos partidos, lidera la tabla de influencia ofensiva con cinco participaciones directas en goles —tres tantos y dos asistencias.

Además de ganar, Ecuador necesita que la otra llave del Grupo E le dé una mano. Al mismo tiempo se disputará el Curazao vs. Costa de Marfil, un resultado clave para el futuro ecuatoriano. Si los africanos ganan ese partido, a La Tri le tocará aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros.

El partido ante Alemania es, en todos los sentidos, una final para Ecuador. La Tri buscará además conseguir su primera victoria oficial frente al combinado alemán, en un duelo que en términos históricos tampoco ha sido amable con los sudamericanos. La épica existe, pero el tiempo se acaba y los goles no llegan.

Ecuador vs. Alemania: hora y dónde ver en vivo este partido clave del Mundial 2026

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026.

Hora: 3:00 de la tarde (Colombia)

Lugar: Metlife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.)

Canal: DSports, Paramont+, Caracol TV, RCN y Disney+

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