Ecuador vs. Curazao, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del grupo E del Mundial

Angelo Preciado, jugador de Ecuador. Foto: EFE - SHAWN THEW

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Ecuador afronta el duelo contra Curazao como una oportunidad clave para recomponer su camino tras el golpe sufrido en el debut contra Costa de Marfil. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece sabe que, al menos en el papel, enfrenta a un rival más accesible y no contempla otro resultado distinto a la victoria para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Del otro lado, Curazao llega tocado por la contundente goleada recibida contra Alemania, pero con la motivación de seguir compitiendo en su primera Copa del Mundo. Si logra ajustar sus problemas defensivos, podría incomodar a la Tri.

Minuto a minuto del partido del grupo E del Mundial Ecuador vs. Curazao

El partido se jugará a las 7:00 p.m. en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y será transmitido por DSports, Paramount+, Win Sports y Disney+.

Hora: 7:00 p.m.

Canal: DSports, Paramount+, Win Sports y Diseny+

Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, EE.UU.

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