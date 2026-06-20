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Ecuador vs. Curazao, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del grupo E del Mundial

La selección sudamericana está obligada a ganar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
20 de junio de 2026 - 10:41 p. m.
Angelo Preciado, jugador de Ecuador.
Angelo Preciado, jugador de Ecuador.
Foto: EFE - SHAWN THEW
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Ecuador afronta el duelo contra Curazao como una oportunidad clave para recomponer su camino tras el golpe sufrido en el debut contra Costa de Marfil. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece sabe que, al menos en el papel, enfrenta a un rival más accesible y no contempla otro resultado distinto a la victoria para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Del otro lado, Curazao llega tocado por la contundente goleada recibida contra Alemania, pero con la motivación de seguir compitiendo en su primera Copa del Mundo. Si logra ajustar sus problemas defensivos, podría incomodar a la Tri.

Minuto a minuto del partido del grupo E del Mundial Ecuador vs. Curazao

Hace 5 horas

¿A qué hora y dónde ver el partido Ecuador vs. Curazao?

El partido se jugará a las 7:00 p.m. en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y será transmitido por DSports, Paramount+, Win Sports y Disney+.

  • Hora: 7:00 p.m.
  • Canal: DSports, Paramount+, Win Sports y Diseny+
  • Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, EE.UU.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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