Egipto 1-0 Argentina, en vivo: siga aquí los octavos de final del Mundial 2026

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Aunque parezca difícil de creer, Argentina sufrió mucho con Cabo Verde. El equipo debutante en un mundial llevó a los campeones del mundo hasta los tiempos extra y por poco a los penales. Lo que para los argentinos era un partido de tramité se convirtió en una prueba de resiliencia y carácter.
Y al igual que ocurrió en Catar 2022 cuando se llevaron el título, los jugadores gauchos superaron la misión. Sin embargo, desde el país sudamericano no quieren que la historia se repita esta tarde frente a Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, y no solo por el desgaste físico que conlleva.
Si no también por volver a las demostraciones de dominio que dieron durante toda la fase de grupos. Sin embargo, los egipcios son un conjunto muy distintos a Argelia, Austria, Jordania e incluso Cabo Verde. Los africanos si cuentan con estrellas de primer nivel acostumbrados a estos contextos.
Eso sí, Egipto tendrá que hacerle frente a un estadística apabullante de Argentina en esta instancia de la Copa Mundial de la FIFA. De sus 10 partidos en octavos de final, los tres veces campeones del mundo han logrado ganar siete. Su última derrota en esta fase del torneo fue en 2018 contra Francia.
Minuto a minuto de Egipto vs. Argentina
El golero egipcio ya es figura
⏱️ 39’ Egipto 🔴⚫️ 1-0 ⚪️🔵 Argentina ⚽
Julián Álvarez exige al arquero de Egipto que responde muy bien a un disparo en la cara. Argentina sigue haciendo méritos para empatar el encuentro.
Palo de Messi
⏱️ 31’ Egipto 🔴⚫️ 1-0 ⚪️🔵 Argentina ⚽
De tiro libre Messi vuelve a inquietar a sus rivales. Esta vez su disparo se estrella con el palo y sigue sin poder reivindicarse en el compromiso.
Se salva Egipto
⏱️ 28’ Egipto 🔴⚫️ 1-0 ⚪️🔵 Argentina ⚽
Argentina se sacude del mal momento y Alexis Mac Allister aparece como centro delantero, cabecea en el área, pero el arquero egipcio salva a su equipo.
Pausa de hidratación
⏱️ 23’ Egipto 🔴⚫️ 1-0 ⚪️🔵 Argentina ⚽
Argentina parece golpeado anímicamente tras estar en desventaja, por primera vez en el torneo, y no poder empatar el partido con un penal a favor.
Atajadon del arquero egipcio
⏱️ 20’ Egipto 🔴⚫️ 1-0 ⚪️🔵 Argentina ⚽
Lionel Messi, por segunda vez en el mundial, erra su cobro desde los 11 pasos y no puede poner en paridad el partido. Lo cobra al mismo palo que el anterior.
Penal para Argentina
⏱️ 19’ Egipto 🔴⚫️ 1-0 ⚪️🔵 Argentina ⚽
Nicolás Tagliafico es cruzado en el área y provoca el segundo penal para Argentina en la Copa del Mundo.
¡Gol de Egipto!
⏱️ 14’ Egipto 🔴⚫️ 1-0 ⚪️🔵 Argentina ⚽
Los Faraones ya habían avisado desde el juego aéreo y Argentina no tomó nota y tiene que sacar del medio. Lisandro Martínez, figura contra Cabo Verde, tiene cuota de responsabilidad en el gol de Egipto.
Partido de estudio
⏱️ 8’ Egipto 🔴⚫️ 0-0 ⚪️🔵 Argentina ⚽
Por acá, ni argentinos ni egipcios arriesgan más de la cuenta, ni en la posesión, ni en la presión sin pelota.
Hay fútbol en Atlanta
⏱️ 0’ Egipto 🔴⚫️ 0-0 ⚪️🔵 Argentina ⚽
Los XI faraones egipcios
No juega de titular el futbolista de Manchester City, Omar Marmoush.
El XI de la Albiceleste
¿Dónde es el partido de Argentina?
- Fecha: martes 7 de julio de 2026
- Lugar: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia
- Hora: 11:00 a. m.
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