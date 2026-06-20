Manuel Neuer rompió una nueva marca en los Mundiales, ¿qué récord acaba de superar?

Manuel Neuer durante el partido contra Costa de Marfil. Foto: EFE - EDUARDO LIMA

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Con 40 años y una carrera repleta de títulos y récords, Manuel Neuer volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El arquero alemán alcanzó los 21 partidos disputados en Copas del Mundo durante el encuentro entre Alemania y Costa de Marfil en el Mundial de 2026, convirtiéndose en el guardameta con más presencias mundialistas de todos los tiempos y superando la marca de 20 encuentros que ostentaba el francés Hugo Lloris.

La cifra adquiere una dimensión aún mayor al considerar que Neuer está disputando su quinta Copa del Mundo. Su recorrido comenzó en Sudáfrica 2010, continuó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y ahora se extiende hasta Norteamérica 2026. A lo largo de esos torneos, el alemán pasó de ser una joven promesa a convertirse en uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

El récord también llega en un momento especial de su carrera. Tras anunciar su retirada de la selección alemana después de la Eurocopa 2024, parecía que su etapa internacional había llegado a su fin. Sin embargo, el seleccionador Julian Nagelsmann decidió convencerlo para regresar y devolverle la titularidad, incluso por delante de Oliver Baumann.

Además de convertirse en el arquero con más partidos en la historia de los Mundiales, Neuer ya es el futbolista alemán de mayor edad en disputar un gran torneo internacional, superando la marca que había establecido Lothar Matthäus.

Aunque ya no posee la misma explosividad física que lo caracterizó en sus mejores años, sigue siendo una figura de enorme influencia dentro del campo.

Neuer ha definido este Mundial como “un regalo absoluto”, una última oportunidad para disfrutar de la máxima competición. Y mientras Alemania busca avanzar en el torneo, el histórico guardameta sigue ampliando una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado entre las más grandes que ha visto el fútbol mundial.

Así fue el partido Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial de la FIFA

El inicio fue favorable para Alemania, que generó peligro desde los primeros minutos con Kai Havertz y Jamal Musiala. Sin embargo, los alemanes vieron cómo se les anulaban dos goles en la primera mitad: uno a Aleksandar Pavlovic por falta sobre el arquero y otro a Havertz tras una infracción previa de Musiala.

Cuando mejor controlaba el balón Alemania, Costa de Marfil golpeó primero. A los 30 minutos, Diomande desbordó por la banda izquierda y envió un centro peligroso que Diallo no alcanzó a conectar, pero Franck Kessié aprovechó un rebote para empujar el balón al fondo de la red y establecer el 1-0. El gol fortaleció a los africanos, que cerraron espacios y llevaron la ventaja hasta el descanso.

En la segunda mitad, Alemania intentó reaccionar, aunque siguió encontrando dificultades para romper el bloque defensivo rival. Nagelsmann movió el banco con un triple cambio que terminó siendo decisivo. Tras varios intentos de Havertz y un potente disparo de Rüdiger, llegó el empate a los 69 minutos. Nadiem Amiri envió un centro preciso al área y Deniz Undav conectó para vencer a Fofana y decretar el 1-1.

El empate impulsó a los germanos, que adelantaron líneas en busca de la remontada y terminaron encontrando el premio nuevamente en los pies de Undav, autor del segundo gol que completó la reacción alemana al minuto 90 +4.

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