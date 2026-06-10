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El Estadio Azteca apura el paso para llegar a su tercer acto 

Ciudad de México no parece del todo lista para recibir la Copa del Mundo. Su principal templo, eso sí, ya ultima todos los detalles.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
10 de junio de 2026 - 12:39 p. m.
Panormámica del Estadio Azteca días antes del inicio del Mundial.
Panormámica del Estadio Azteca días antes del inicio del Mundial.
Foto: AFP - CARL DE SOUZA

Humberto Mora señaló a los vendedores de los puestos de tacos que estaban dispuestos en las calles aledañas al Estadio Azteca. El taxista los fue apuntando uno a uno con la mano mientras, aburridos en el trancón, intentábamos salir del Coloso de Santa Úrsula. “A todos estos, en dos días, los sacan bien a la verga”, espetó. Era la hora del almuerzo. Los voluntarios de la FIFA, los periodistas y los trabajadores, que han estado durante semanas apurando el final de las obras en el gran escenario deportivo de la capital mexicana, se agolpaban...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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