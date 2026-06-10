El Estadio Azteca apura el paso para llegar a su tercer acto 

Panormámica del Estadio Azteca días antes del inicio del Mundial. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

Humberto Mora señaló a los vendedores de los puestos de tacos que estaban dispuestos en las calles aledañas al Estadio Azteca. El taxista los fue apuntando uno a uno con la mano mientras, aburridos en el trancón, intentábamos salir del Coloso de Santa Úrsula. “A todos estos, en dos días, los sacan bien a la verga”, espetó. Era la hora del almuerzo. Los voluntarios de la FIFA, los periodistas y los trabajadores, que han estado durante semanas apurando el final de las obras en el gran escenario deportivo de la capital mexicana, se agolpaban...