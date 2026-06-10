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El Espectador le explica cómo será el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026

Este 11 de junio empezará una Copa del Mundo diferente en la que Colombia volverá a participar tras ocho achos de ausencia. Así se jugará.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
11 de junio de 2026 - 12:01 a. m.
SEATTLE (United States), 07/06/2026.- A general view shows Seattle Stadium in Seattle, Washington State, USA, 06 June 2026. Seattle is one of the host cities of the FIFA World Cup 2026, co-hosted by the USA, Canada and Mexico and running from 11 June to 19 July. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR
SEATTLE (United States), 07/06/2026.- A general view shows Seattle Stadium in Seattle, Washington State, USA, 06 June 2026. Seattle is one of the host cities of the FIFA World Cup 2026, co-hosted by the USA, Canada and Mexico and running from 11 June to 19 July. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR
Foto: EFE - STEPHEN BRASHEAR

Aaaay, mi genteeee, qué alegría que vuelva la fiesta más importante del fútbol. ¿Qué tan futboleros, futboleras son ustedes? ¿Son de mi mismo equipo y miden la vida en mundiales? ¿Ven los partidos con amigos, familia, solos por cábala? Bueno, disculpen la emoción, vengo a contarles cómo se jugará el certamen que, por primera vez, tendrá tres países como sede y 48 selecciones en competencia. Empecemos, prometo no demorarlos.

El Mundial de 2026 no será solamente una nueva edición de la Copa del Mundo. Será, por tamaño, duración, número de...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

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Daniel Rodríguez Quintero(1o89z)Hace 1 hora
Excelente, corregir el doble empate de Colombia y 1a. Muchas gracias por este gran preámbulo.
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