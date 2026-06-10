El Espectador le explica cómo será el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026

SEATTLE (United States), 07/06/2026.- A general view shows Seattle Stadium in Seattle, Washington State, USA, 06 June 2026. Seattle is one of the host cities of the FIFA World Cup 2026, co-hosted by the USA, Canada and Mexico and running from 11 June to 19 July. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR Foto: EFE - STEPHEN BRASHEAR

Aaaay, mi genteeee, qué alegría que vuelva la fiesta más importante del fútbol. ¿Qué tan futboleros, futboleras son ustedes? ¿Son de mi mismo equipo y miden la vida en mundiales? ¿Ven los partidos con amigos, familia, solos por cábala? Bueno, disculpen la emoción, vengo a contarles cómo se jugará el certamen que, por primera vez, tendrá tres países como sede y 48 selecciones en competencia. Empecemos, prometo no demorarlos.

El Mundial de 2026 no será solamente una nueva edición de la Copa del Mundo. Será, por tamaño, duración, número de...