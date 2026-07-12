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El hombre que entendió al futbolista argentino: ¿cómo explicar la era de Lionel Scaloni?

El entrenador llegó a la albiceleste como interino hace casi ocho años. Le devolvió la mística a una selección que llevaba décadas sin levantar trofeos. La convirtió en la mejor del mundo.

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Daniel Bello
Daniel Bello
12 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Lionel Scaloni, con Julián Álvarez.
Lionel Scaloni, con Julián Álvarez.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

El camino que llevó a Argentina a volver a la cima del fútbol mundial comenzó, paradójicamente, en uno de sus momentos más oscuros. En el Mundial de Rusia 2018, la albiceleste no solo firmó una campaña decepcionante, sino que dejó al descubierto un vestuario fracturado. La relación entre los jugadores y Jorge Sampaoli era tensa, pero uno de sus asistentes, Lionel Scaloni, generó cercanía con el grupo.

Ese Mundial marcó un punto de inflexión para Scaloni desde el plano futbolístico. En una conversación con Jorge Valdano, recordó la conclusión...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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