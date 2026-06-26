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El loco en su laberinto: ¿qué pasa con Marcelo Bielsa y la selección de Uruguay?

Marcelo Bielsa atendió ayer a los medios de comunicación, entre esos El Espectador, en la previa del duelo en el que Uruguay se juega, nada más y nada menos que contra España, sus posibilidades de seguir en el Mundial. 

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
26 de junio de 2026 - 12:48 p. m.
Marcelo Bielsa, en la reuda de prensa antes del duelo con Uruguay.
Marcelo Bielsa, en la reuda de prensa antes del duelo con Uruguay.
Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

Marcelo Bielsa parece más loco que nunca. Verlo entrar a la sala de prensa, con el gesto cascarrabias, la mirada perdida y ese paso lento, casi tropezado, alimenta la ilusión de que el tiempo inevitablemente lo está devorando. En realidad, está más cuerdo que nunca. Lo que carga no es extravío, sino el peso de una encrucijada. Como aquel viejo general en la novela de Gabriel García Márquez que, flotando en las aguas depurativas de la bañera, desnudo y con los ojos abiertos, creía que se había ahogado. Y no más en la primera escena ya nos...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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