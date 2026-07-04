¿El mejor del Mundial? Así fue el golazo de Cabo Verde que asustó a Argentina: video

Sidny Lopes Cabral celebra el golazo que le marcó a Argentina en Miami. Foto: EFE - Alberto Boal

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El Hard Rock Stadium de Miami fue testigo este viernes de uno de los partidos más emocionantes del Mundial de Norteamérica 2026. Argentina se impuso 3-2 sobre Cabo Verde en el tiempo extra para avanzar a los octavos de final, pero buena parte de la conversación posterior se la llevó un gol que difícilmente será olvidado.

La albiceleste había tomado la delantera gracias a Lionel Messi, que controló un pase parabólico de Lisandro Martínez y definió con potencia al primer palo para abrir el marcador. Ya en la segunda mitad apareció Deroy Duarte para igualar las acciones tras aprovechar una asistencia de Ryan Mendes y definir cruzado ante Emiliano Martínez.

Argentina volvió a ponerse en ventaja apenas comenzaba la prórroga y daba la sensación de que el sufrimiento había terminado. Messi lanzó un tiro de esquina, Alexis Mac Allister peinó la pelota en el primer palo y Lisandro Martínez controló antes de sacar un remate imposible para Vozinha.

Pero Cabo Verde todavía tenía algo más por contar en la noche de Miami. Con el partido inclinado emocionalmente hacia el lado sudamericano apareció Sidny Lopes Cabral, el lateral izquierdo de los Tiburones Azules, que decidió abandonar la prudencia defensiva y sumarse al ataque en busca de una oportunidad histórica.

Lo que ocurrió después fue una obra de arte futbolística. Lopes Cabral recibió cerca del área, enganchó hacia adentro para dejar atrás a Alexis Mac Allister, circunstancia que le abrió un espacio y fue entonces cuando se animó a sacar un un remate maravilloso que se incrustó en el ángulo.

La celebración estuvo a la altura del momento. En medio de la euforia y tras agarrarse la cabeza en señal de incredulidad, el futbolista caboverdiano corrió hacia una de las tribunas del estadio, trepó las vallas de seguridad y se fundió en un abrazo con una mujer cuya identidad todavía no ha trascendido y que compartió con él la emoción del instante.

A sus 23 años, Lopes Cabral vive un ascenso meteórico en el fútbol europeo. El defensor nacido en Róterdam (Países Bajos) venía de jugar en el Benfica de Portugal en la pasada temporada y hace apenas unos días fue anunciado como nuevo futbolista del Trabzonspor de Turquía, donde continuará su carrera a partir de la próxima temporada.

La clasificación argentina terminó llegando gracias a otra acción a balón parado. A los 111 minutos, Cristian Romero apareció por el primer palo tras un córner ejecutado por Messi y conectó un cabezazo preciso que dejó sin posibilidades a Vozinha y decretó el definitivo 3-2 para los campeones del mundo.

Sin embargo, el resultado no alcanzó para borrar la huella que dejó el carrilero africano. Aunque Cabo Verde se despidió del torneo, Sidny Lopes Cabral quedó grabado en la memoria de este Mundial de Norteamérica 2026 gracias a un gol que podría considerarse como el mejor de toda la competición.

Otro de los puntos más altos del conjunto africano fue Vozinha. El experimentado guardameta no solo evitó que Messi ampliara su cuenta goleadora al menos en tres oportunidades claras durante este compromiso, sino que también había sido una de las grandes figuras del seleccionado africano a lo largo del campeonato.

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