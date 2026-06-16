El mensaje de Néstor Lorenzo antes de Uzbekistán: “Que se maten por la camiseta de Colombia”

El entrenador argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, durante el entrenamiento de la selección de fútbol de Colombia este lunes en la Academia Atlas, ubicado en Zapopan, Jalisco (México).- EFE/ Francisco Guasco Foto: EFE - Francisco Guasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La espera de ocho años ha terminado para la selección de Colombia, que se reporta lista para hacer su debut en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El escenario para este histórico estreno será el imponente Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde el combinado dirigido por Néstor Lorenzo medirá fuerzas frente a una motivada selección de Uzbekistán.

Tras cerrar su preparación con una sólida victoria en los amistosos previos, la tricolor llega con la clara consigna de sumar sus primeros tres puntos y pisar fuerte en un sector que también comparte con Portugal y la República Democrática del Congo.

En la antesala de este choque, Lorenzo compareció ante los medios de comunicación para referirse a la actualidad del plantel y sus sensaciones sobre lo que viene. El técnico argentino profundizó sobre lo que espera del rival, el rol de James Rodríguez, el apoyo de la fanaticada y la manera en que el vestuario gestiona las emociones antes del gran debut.

¿Cuál es ese último mensaje al grupo después de tantos días de concentración, de tantas vivencias juntos, en un momento tan esperado para esta generación del fútbol colombiano?

El mensaje es el de siempre: que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Como lo dijimos desde el primer momento. Gracias a Dios volvemos a esta cita mundialista después de ocho años y la verdad es que tenemos mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas bien. Ese es el mensaje continuo de todos los días.

¿De dónde nace esa iniciativa de la cercanía, de la unión entre la hinchada y la Selección Colombia como equipo?

Yo creo que se da de manera natural. Porque los muchachos han dado todo en la cancha y juegan con el corazón, y eso la gente lo interpreta, le llega. La prensa tiene que estar acompañándonos siempre. A veces se le da poca información, pero no es el propósito. Queremos que los dirigentes, la gente, los periodistas, todos los que hacemos parte de este lindo deporte para que funcione, estemos unidos en este momento porque Colombia va a afrontar un reto muy importante.

¿Ya tiene claro su dispositivo táctico y estratégico o hay algo que aún tienes rondando en la cabeza?

Sí, el dispositivo táctico y estratégico está claro de la manera en que vamos a afrontar. En lo táctico hay dos partidos: uno defensivo y otro ofensivo. En ese sentido las características de Uzbekistán son muy claras, así que trataremos de afrontar el duelo de la mejor manera, ganando los duelos en lo ofensivo y en lo defensivo.

Sobre Uzbekistán y el desafío que representa como rival.

Creo que los Mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños, que no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán es un equipo que ha tenido muy buenos resultados contra buenos equipos. Tiene un gran técnico, tiene cuatro o cinco jugadores de mucha categoría y sobre todo es un equipo ordenado, que sabe a qué juega. Ese es el desafío nuestro para afrontar mañana y poder superarlo.

Y James, ¿cómo llega para este primer partido?

James llega bien. Ha ido creciendo en la parte del rendimiento físico y, por supuesto, su talento y sus condiciones lo hacen un jugador que a veces, sin correr tanto como otros, define cosas, le da claridad al juego, define cosas importantes. En cuanto a la intensidad, Colombia ha estado a la altura. Hemos jugado con Croacia y con Francia, donde si bien Francia nos ha superado en el partido, por momentos los datos de rendimiento han estado a la altura de ese equipo, que es uno de los más intensos del mundo. Así que eso no es el tema. El tema es defender bien y atacar de la mejor manera. Jugar bien al fútbol no pasa solo por correr. A veces nos confundimos con el tema de la intensidad.

¿Qué tan importante es para ustedes tener un jugador como Willer Ditta, que es de los jugadores de mayor nivel actualmente, y la posibilidad de tenerlo mañana como titular?

Ha tenido un gran torneo acá en el fútbol mexicano, en Cruz Azul. Creo que eso le dio la chance de estar en la lista de convocados. Es un jugador que está a disposición como los 26. Gracias a Dios tenemos un nivel muy parejo en todas las líneas, en todas las posiciones. La decisión final se toma por rango de características individuales y por la parte estratégica de acuerdo al partido que vamos a afrontar con el rival.

¿Cómo elige usted los once? ¿Qué variables tiene en cuenta? ¿La data, las sensaciones? ¿Cómo hace para decir: ya tengo el once y cuándo se lo comunica?

Un poquito lo que estaba diciendo al final de la respuesta anterior. Creo que es un balance entre la parte estratégica del partido y las condiciones individuales de cada uno. Pero siempre en favor del equipo, del equipo de la Selección.

Colombia vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en vivo

Fecha : miércoles 17 de junio de 2026

Lugar : Estadio Azteca de la Ciudad de México

Hora : 9:00 p. m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, app RCN, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador