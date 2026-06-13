El milagro de Haití en el Mundial 2026, una selección que logró su hazaña lejos de casa

La selección de Haití en la previa del Mundial. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El árbitro dio el pitazo final y, por un instante, el país entero contuvo el aliento. Haití acababa de ganarle 2-0 a Nicaragua. El segundo gol de Ruben Providence, al minuto 45, desató algo que iba más allá del fútbol. Los últimos minutos fueron de resistencia, nervios y de un equipo que aguantó hasta el final con el corazón en las manos.

Cuando acabó el partido, Haití explotó. Las calles se llenaron de gente, de cantos, de abrazos y risas. En las casas, en los bares y en cada rincón del país se escuchaban gritos de alegría. La gente bailaba...