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El milagro de Haití en el Mundial 2026, una selección que logró su hazaña lejos de casa

Esta es la impresionante historia de cómo un país que ni siquiera tenía estadio logró llegar al evento más grande del fútbol mundial.

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Ana Sofia Victorino Ramirez, especial para El Espectador
13 de junio de 2026 - 03:52 p. m.
La selección de Haití en la previa del Mundial.
La selección de Haití en la previa del Mundial.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El árbitro dio el pitazo final y, por un instante, el país entero contuvo el aliento. Haití acababa de ganarle 2-0 a Nicaragua. El segundo gol de Ruben Providence, al minuto 45, desató algo que iba más allá del fútbol. Los últimos minutos fueron de resistencia, nervios y de un equipo que aguantó hasta el final con el corazón en las manos.

Cuando acabó el partido, Haití explotó. Las calles se llenaron de gente, de cantos, de abrazos y risas. En las casas, en los bares y en cada rincón del país se escuchaban gritos de alegría. La gente bailaba...

Por Ana Sofia Victorino Ramirez, especial para El Espectador

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