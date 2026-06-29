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El Mundial 2026: la gran obra político-económica de Infantino

Aunque ha tenido buena acogida el aumento de número de equipos y, por ende, de partidos, en el desarrollo de los mismos hay polémicas y decisiones que aún rechaza el mundo del fútbol, como las pausas de hidratación. Así va la máquina de la FIFA.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
29 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: EFE - CHRIS TORRES

La verdad es que el negocio del fútbol es tan redondo como el balón con el que se juega en cada cancha del mundo. Mientras no haya un partido en desarrollo, los hinchas de este deporte señalamos con la misma vehemencia con que alentamos lo que parece desnaturalizar el juego o lo que afecta a la esencia misma de una actividad popular que cada vez pierde más este carácter. Sin embargo, una vez vuelven los 90 minutos, por la misma pasión y el embrujo que despierta, terminamos olvidando o legitimando aquello que criticamos. Es como si la emoción...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

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Carlos Arturo Molina Rios(92784)Hace 56 minutos
Con Havelange y Blatter creímos haberlo visto todo : corrupción , venta de sedes , FIFA Gate etc , pero Infantino lo supera todo, convirtiendo el fútbol en una máquina de producir dinero , pero donde el aspecto deportivo es lo de menos primando lo político y económico.
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