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El Mundial 2026 quiere ponerse a la altura de los mejores de la historia

Este martes empiezan las semifinales de un mundial que, para muchos, ya se metió entre los mejores de todos los tiempos.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de julio de 2026 - 01:04 a. m.
Francia, España, Argentina e Inglaterra, las cuatro finalistas de Norteamérica 2026.
Francia, España, Argentina e Inglaterra, las cuatro finalistas de Norteamérica 2026.
Foto: Agencia AFP

Qué define que un mundial sea el mejor de la historia? ¿Qué lo hace pesar más que otro? Estas preguntas, siempre subjetivas, alimentan el debate cada cuatro años durante los torneos e inevitablemente, una y otra vez, nos encontramos ante la misma disyuntiva. Solo el paso del tiempo puede darnos dimensión de lo que estamos viviendo y es entonces cuando los recuerdos pesan y llega la nostalgia.Ahí, recordamos las grandes gestas, los héroes y las circunstancias que nos hacen valorar una Copa del Mundo por encima de la otra.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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