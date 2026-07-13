El Mundial 2026 quiere ponerse a la altura de los mejores de la historia

Francia, España, Argentina e Inglaterra, las cuatro finalistas de Norteamérica 2026. Foto: Agencia AFP

Qué define que un mundial sea el mejor de la historia? ¿Qué lo hace pesar más que otro? Estas preguntas, siempre subjetivas, alimentan el debate cada cuatro años durante los torneos e inevitablemente, una y otra vez, nos encontramos ante la misma disyuntiva. Solo el paso del tiempo puede darnos dimensión de lo que estamos viviendo y es entonces cuando los recuerdos pesan y llega la nostalgia.Ahí, recordamos las grandes gestas, los héroes y las circunstancias que nos hacen valorar una Copa del Mundo por encima de la otra.

Mire más: