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Mundial 2026
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El que gana es el que goza: España celebró el título del Mundial con su gente

Los jugadores de La Roja navegaron por Madrid en los ríos de gente que se congregó para celebrar su conquista en Norteamérica tras vencer 1-0 a Argentina en la final.

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Daniel Bello
Daniel Bello
21 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
MADRID, 20/07/2026.- Los jugadores de la selección española a su llegada a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. EFE/Borja Sánchez-Trillo.
MADRID, 20/07/2026.- Los jugadores de la selección española a su llegada a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. EFE/Borja Sánchez-Trillo.
Foto: EFE - Borja Sanchez-Trillo

Hoy parece que nadie puede bajar a la selección de España de lo más alto. Con todo el merecimiento del mundo —una circunstancia que en el fútbol pocas veces encuentra consenso— La Roja levantó el trofeo más importante del deporte. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente conquistó por segunda vez en su historia la Copa del Mundo, y ayer regresó a casa para disfrutar de su paseo triunfal, el premio reservado para los mejores.

Tan pronto aterrizó el vuelo en Madrid la escena quedó marcada por una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo....

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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