El que gana es el que goza: España celebró el título del Mundial con su gente

MADRID, 20/07/2026.- Los jugadores de la selección española a su llegada a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. EFE/Borja Sánchez-Trillo. Foto: EFE - Borja Sanchez-Trillo

Hoy parece que nadie puede bajar a la selección de España de lo más alto. Con todo el merecimiento del mundo —una circunstancia que en el fútbol pocas veces encuentra consenso— La Roja levantó el trofeo más importante del deporte. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente conquistó por segunda vez en su historia la Copa del Mundo, y ayer regresó a casa para disfrutar de su paseo triunfal, el premio reservado para los mejores.

Tan pronto aterrizó el vuelo en Madrid la escena quedó marcada por una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo....