El último baile de Lionel Messi en los mundiales será su tercera final de Copa del Mundo

Así celebró Lionel Messi el triunfo de Argentina contra Inglaterra en Atlanta, Estados Unidos. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Lionel Messi pertenece a una especie muy exótica. Es un futbolista que gana partidos y títulos, pero lo hace ganándole al tiempo. En el deporte de hoy, cada vez es más fácil encontrarse estos fenómenos: LeBron James, Lewis Hamilton, Novak Djokovic. No obstante, no hay nadie como el astro argentino. Es el mejor de todos.

Hace días cumplió 39 años. Y mientras el fútbol hace rato empezó a despedir a quienes fueron sus contemporáneos, el capitán argentino vuelve a caminar hacia una final del mundo. El escenario más grande del deporte. Y será la...