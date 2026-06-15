El único guardameta balón de oro en una Copa del Mundo está de cumpleaños: Oliver Kahn

Oliver Kahn, histórico portero del fútbol alemán. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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Oliver Khan no fue el portero titular de Alemania en la Copa del Mundo del 2006. Jürgen Klinsmann eligió a Jens Lehmann por encima suyo, aunque Kahn hubiera ganado el balón de oro la copa pasada —hasta ahora el único guardameta en la historia de los mundiales en lograrlo—. La sombra de la derrota contra Brasil en la final del Mundial de Corea-Japón lo golpeó tan fuerte que lo hizo plantearse el fin de su carrera, y que Klinsmann desconfiara de él a un nivel tan inflexible que solo le diera tiempo de juego contra Portugal en el duelo por el tercer lugar. Ese fue su último partido con la selección alemana de fútbol.

Hace 57 años, en 1969, nació Oliver Kahn, en Karlsruhe, un pequeño pueblo de Alemania. 18 años después debutó en Karlsruher S. C. II y luego dio por terminada su carrera en 2008 en el Bayern Múnich, con muchos partidos encima, muchas victorias y pesadas culpas. Kahn ganó casí todo a lo que un jugador de fútbol puede aspirar, fue tenaz en el arco, implacable, y, sin embargo, no pudo ganar la Copa del Mundo gracias a un fallo en el último momento.

Las ochos Bundesligas, la Champions League del 2001, la Copa Intercontinental, la Europa League de 1996 —antes Copa de la UEFA— las seis DFB Pokal, las cinco Copas de la liga alemana e incluso la Eurocopa ganada en 1996, no lograron apaciguar las terribles pesadillas que le ocasionaron el error bajo los tres palos frente a Brasil, en la final del Mundial del 2002.

Oliver Kahn aceptó que jamás se recuperó de aquel tropiezo, quizá el más grande en toda su carrera. “No hay consuelo. Tengo que vivir con este error yo solo. Por mi culpa, todo se ha perdido. Fue mi único error en siete partidos y me castigaron por ello. Es diez veces más amargo”, afirmó luego de terminada la Copa, con semblante rígido.

Lo que despertó como futbolista en rivales y compañeros es difícil de explicar. Kahn irradiaba un miedo profundo y un respeto oscuro. Thierry Henry, por ejemplo, dijo: “había porteros buenos y luego estaba Kahn, que jugaba cada partido como si fuera una guerra personal. Intimidaba tanto a los delanteros que muchas veces fallábamos solo por la presión de tenerlo enfrente”.

Jens Lehmann afirmó: “nuestra relación nunca fue de amigos, pero siempre hubo un respeto profesional brutal. En el Mundial 2006, cuando me dio la mano antes de los penales contra Argentina, demostró la grandeza de un verdadero deportista, a pesar del dolor de estar en el banquillo”.

Hoy cumple 57 años, tiene dos hijos, está casado y aunque se mantiene cerca del fútbol y sigue siendo el arquero con más partidos disputados en la Bundesliga, ya no tiene la máscara de sujeto rudo y agresivo de su época como futbolista, de la cual fue desistiendo conforme se hacía mayor, llegando incluso a disculparse con Iker Casillas por haberle negado el intercambio de camisetas en un partido contra España, en 2003. Su trayectoria en mundiales es increíble y, aunque nunca lo ganó, su participación en la Copa del 2002 se ha convertido en leyenda.

Fue elegido por la IFFHS como mejor portero del mundo en tres ocasiones, cuatro por la UEFA como mejor portero de Europa y dos veces futbolista alemán del año. Y nunca, jamás, pidió a Aníbal Pereira que le devolviera los guantes que dejó olvidados en el arco tras la final perdida contra Brasil en 2002 —aunque esa ya es otra historia—.

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