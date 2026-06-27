¡Emotivo! Así se vivió el himno de Colombia en Miami previo al partido contra Portugal

Jugadores de Colombia (i) y Portugal antes del pitazo inicial. EFE/ Alberto Estevez Foto: EFE - Alberto Estevez

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La selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, encaró este sábado su tercer y último compromiso del Grupo K en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en busca de la victoria que la confirme como líder invicta del grupo antes de los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El equipo de todos volvió a sentirse como local, ahora en tierras floridanas. Tras el apoyo masivo que recibió en el Estadio Azteca de Ciudad de México durante el debut ante Uzbekistán, y en el Akron de Guadalajara frente a la República Democrática del Congo, los aficionados colombianos se tomaron también las tribunas de Miami y convirtieron el Hard Rock en una fiesta amarilla.

La presencia tricolor en las tribunas fue, una vez más, abrumadora. Miles de hinchas colombianos se congregaron en Miami Gardens y generaron una atmósfera que recordó al ambiente vivido en los dos partidos anteriores, con cánticos permanentes, banderas y el respaldo incondicional que la selección ha encontrado a lo largo de toda esta Copa del Mundo.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación del himno nacional. Los 26 jugadores de la delegación sobre el césped del Hard Rock vivieron con intensidad la ceremonia, igual que ocurrió frente a Uzbekistán y ante el Congo. Al igual que en esos duelos las tribunas fueron en su mayoría colmadas por colombianos.

Colombia llega a este tercer partido con la confianza que dejaron las victorias sobre Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Esta es la séptima participación del país en una Copa del Mundo, y el objetivo declarado del plantel que conduce Lorenzo es superar el quinto puesto obtenido bajo la dirección de José Pékerman en Brasil 2014.

Para este duelo contra Portugal, Lorenzo realizó tres cambios en el esquema respecto a los partidos anteriores. La tricolor presentó a: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Déiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

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