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EN VIVO: Alemania vence 1-0 a Curazao en el Mundial, siga el minuto a minuto

La tetracampeona del mundo se mide con la modesta selección caribeña en el duelo que abre el Grupo E de la máxima cita.

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Daniel Bello
Daniel Bello
14 de junio de 2026 - 05:17 p. m.
Hinchas de Curazao y Alemania en la previa del partido.
Hinchas de Curazao y Alemania en la previa del partido.
Foto: Getty Images via AFP - ALEXANDER HASSENSTEIN
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Alemania hace su estreno este lunes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El duelo ante Curazao se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y abre la primera jornada del Grupo E, zona que completan Ecuador y Costa de Marfil, dos selecciones que también buscan protagonismo en esta fase inicial.

La Mannschaft llega con la presión de sus dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos —Rusia 2018 y Catar 2022— y con la obligación de demostrar que esa racha quedó atrás. Con Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz como estandartes de una generación renovada, la tetracampeona del mundo aspira a pelear por su quinta estrella .

Curazao protagoniza una de las historias más románticas de este certamen. Con apenas 156.000 habitantes, es la nación de menor población en disputar un Mundial, y llega con 25 de sus 26 jugadores nacidos en Países Bajos, descendientes de familias curazoleñas que eligieron representar a la tierra de sus raíces. Para ellos, cada minuto en cancha ya es historia.

Siga el minuto a minuto de Alemania vs. Curazao en el Mundial 2026:

Hace 5 horas

Primer cuarto de hora

⏱️ 15′ | GER⚪⚫1️⃣-0️⃣🔵🟡CUW: Florian Wirtz llegó desde la izquierda y cuando se posó sobre el borde del área cruzó un remate que se fue apenas ancho. Parece que el segundo de Alemania está al caer.

Hace 5 horas

Alemania controla el partido

⏱️ 10′ | GER⚪⚫1️⃣-0️⃣🔵🟡CUW: Alemania ya ha tenido tres llegadas claras en los primeros 10 minutos de partido. Para los caribeños es casi imposible dar más de tres pases seguidos.

Actualización claveHace 5 horas

Alemania apenas tardó cinco minutos en abrir el marcador

⏱️ 5′ | GER⚪⚫1️⃣-0️⃣🔵🟡CUW: Felix Nmecha hizo una pared con Florian Wirtz y le pegó de tres dedos tras para acomodar la pelota en el segundo palo. Tiene toda la pinta de que va a ser un partido largo para Curazao.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre Alemania y Curazao

⏱️ 1′ | GER⚪⚫0️⃣-0️⃣🔵🟡CUW: El marroquí Jalal Jayed hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en Houston. La primera posesión fue para Curazao, pero Alemania recuperó al cabo de unos segundos.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

La FIFA designó al marroquí Jalal Jayed como el árbitro principal de este duelo. Tendrá como asistentes a Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. En el VAR estrán Hamza El-Fariq (Marruecos), Nicolás Gallo (Colombia) y Shaun Evans (Australia).

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Curazao

Dick Advocaat, quien hoy se convierte en el entrenador más viejo en dirigir en un Mundial, saltará con un 4-2-3-1: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo y Deveron Fonville; Livano Comenencia y Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Tahith Chong y Juninho Bacuna; Jürgen Locadia.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Alemania

Julian Nagelsmann se decantó por un 4-2-3-1 para el debut: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown; Aleksandr Pavlovic y Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz.

Hace 6 horas

El clima en Atlanta

El debut de Alemania y Curazao en el Mundial 2026 se disputará bajo un clima soleado en Houston. Con una temperatura cálida de 29°C y una humedad del 63%, el ambiente exigirá un alto desgaste físico. El viento de 14 km/h y el 49% de probabilidad de lluvias podrían sumar tensión al encuentro.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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