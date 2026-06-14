EN VIVO: Alemania vence 1-0 a Curazao en el Mundial, siga el minuto a minuto

Hinchas de Curazao y Alemania en la previa del partido. Foto: Getty Images via AFP - ALEXANDER HASSENSTEIN

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Alemania hace su estreno este lunes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El duelo ante Curazao se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y abre la primera jornada del Grupo E, zona que completan Ecuador y Costa de Marfil, dos selecciones que también buscan protagonismo en esta fase inicial.

La Mannschaft llega con la presión de sus dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos —Rusia 2018 y Catar 2022— y con la obligación de demostrar que esa racha quedó atrás. Con Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz como estandartes de una generación renovada, la tetracampeona del mundo aspira a pelear por su quinta estrella .

Curazao protagoniza una de las historias más románticas de este certamen. Con apenas 156.000 habitantes, es la nación de menor población en disputar un Mundial, y llega con 25 de sus 26 jugadores nacidos en Países Bajos, descendientes de familias curazoleñas que eligieron representar a la tierra de sus raíces. Para ellos, cada minuto en cancha ya es historia.

Siga el minuto a minuto de Alemania vs. Curazao en el Mundial 2026:

⏱️ 15′ | GER⚪⚫1️⃣-0️⃣🔵🟡CUW: Florian Wirtz llegó desde la izquierda y cuando se posó sobre el borde del área cruzó un remate que se fue apenas ancho. Parece que el segundo de Alemania está al caer.

⏱️ 10′ | GER⚪⚫1️⃣-0️⃣🔵🟡CUW: Alemania ya ha tenido tres llegadas claras en los primeros 10 minutos de partido. Para los caribeños es casi imposible dar más de tres pases seguidos.

⏱️ 5′ | GER⚪⚫1️⃣-0️⃣🔵🟡CUW: Felix Nmecha hizo una pared con Florian Wirtz y le pegó de tres dedos tras para acomodar la pelota en el segundo palo. Tiene toda la pinta de que va a ser un partido largo para Curazao.

⏱️ 1′ | GER⚪⚫0️⃣-0️⃣🔵🟡CUW: El marroquí Jalal Jayed hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en Houston. La primera posesión fue para Curazao, pero Alemania recuperó al cabo de unos segundos.

La FIFA designó al marroquí Jalal Jayed como el árbitro principal de este duelo. Tendrá como asistentes a Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. En el VAR estrán Hamza El-Fariq (Marruecos), Nicolás Gallo (Colombia) y Shaun Evans (Australia).

Dick Advocaat, quien hoy se convierte en el entrenador más viejo en dirigir en un Mundial, saltará con un 4-2-3-1: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo y Deveron Fonville; Livano Comenencia y Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Tahith Chong y Juninho Bacuna; Jürgen Locadia.

Julian Nagelsmann se decantó por un 4-2-3-1 para el debut: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown; Aleksandr Pavlovic y Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz.

El debut de Alemania y Curazao en el Mundial 2026 se disputará bajo un clima soleado en Houston. Con una temperatura cálida de 29°C y una humedad del 63%, el ambiente exigirá un alto desgaste físico. El viento de 14 km/h y el 49% de probabilidad de lluvias podrían sumar tensión al encuentro.

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