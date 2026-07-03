EN VIVO: Argentina vs. Cabo Verde, siga el minuto a minuto del Mundial de Norteamérica 2026

La selección de Argentina clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 como primera del Grupo J. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami para encarar los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. El ganador de este cruce se medirá en octavos con Egipto, que más temprano despachó a Australia en la definición desde los lanzamientos desde el punto penalti tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La albiceleste, vigente campeona del mundo, llega a esta instancia tras firmar una fase de grupos perfecta con tres victorias de tres posibles (3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania). Cuenta en el ataque con Lionel Messi, quien es el goleador del certamen con seis tantos, los mismos del francés Kylian Mbappé.

En frente está Cabo Verde, protagonista de una de las grandes sorpresas del torneo, pues con apenas 525.000 habitantes, es la nación más pequeña en alcanzar una fase de eliminación directa. Clasificó segunda del Grupo H tras empatar 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita, con el arquero Vozinha, de 40 años, como gran figura.

Siga el minuto a minuto de Argentina vs. Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:

La FIFA designó al canadiense Drew Fischer para dirigir el partido entre Canadá y Cabo Verde. Sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa serán sus asistentes. El estadounidense Armando Villarreal estará a cargo del VAR.

Bubista se decantó por un 4-5-1 para contener a Argentina: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges y Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte y Jovane Cabral; Nuno da Costa.

Lionel Scaloni apostó por un 4-4-2 para enfrentar a Cabo Verde: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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