Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
En VivoActualizado hace 15 minutos

EN VIVO: Argentina vs. Cabo Verde, siga el minuto a minuto del Mundial de Norteamérica 2026

La albiceleste, liderada por Lionel Messi, se mide con la selección africana, una de las sorpresas del torneo. La cita es en Miami.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
03 de julio de 2026 - 09:10 p. m.

Actualizaciones clave

La selección de Argentina clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 como primera del Grupo J.
La selección de Argentina clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 como primera del Grupo J.
Foto: EFE - AMY KONTRAS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami para encarar los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. El ganador de este cruce se medirá en octavos con Egipto, que más temprano despachó a Australia en la definición desde los lanzamientos desde el punto penalti tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La albiceleste, vigente campeona del mundo, llega a esta instancia tras firmar una fase de grupos perfecta con tres victorias de tres posibles (3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania). Cuenta en el ataque con Lionel Messi, quien es el goleador del certamen con seis tantos, los mismos del francés Kylian Mbappé.

En frente está Cabo Verde, protagonista de una de las grandes sorpresas del torneo, pues con apenas 525.000 habitantes, es la nación más pequeña en alcanzar una fase de eliminación directa. Clasificó segunda del Grupo H tras empatar 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita, con el arquero Vozinha, de 40 años, como gran figura.

Siga el minuto a minuto de Argentina vs. Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

La FIFA designó al canadiense Drew Fischer para dirigir el partido entre Canadá y Cabo Verde. Sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa serán sus asistentes. El estadounidense Armando Villarreal estará a cargo del VAR.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Cabo Verde

Bubista se decantó por un 4-5-1 para contener a Argentina: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges y Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte y Jovane Cabral; Nuno da Costa.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Argentina

Lionel Scaloni apostó por un 4-4-2 para enfrentar a Cabo Verde: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Argentina vs. Cabo Verde

Selección de Argentina

Selección de Cabo Verde

Argentina

Cabo Verde

Mundial 2026

Messi

Vozinha

Miami

Argentina hoy

Argentina partido

Argentina vs

Cabo Verde vs

Cabo Verde hoy

Cabo Verde partido

Mundial hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.