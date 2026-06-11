Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa y habrá duelo de ganadores en la segunda fecha

Jugadores de Corea del Sur celebran el gol de la victoria contra República Checa este jueves 11 de junio, en el segundo partido del grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Aunque parecía un partido insulso en el primer tiempo, lo cierto es que el segundo compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026 resultó estar lleno de emociones y goles. Eso sí, Corea del Sur fue el equipo que más insistió en llevarse la victoria y al final el marcador le hace justicia al trámite del juego.

Aun así, con sus armas, República Checa fue un dolor de cabeza para la defensa surcoreana, literalmente. Cada balón que levantaban los europeos al área de los asiáticos terminaba en gol o en una ocasión manifiesta de gol. Un detalle que seguramente no dejó contento al entrenador de Corea del Sur.

Ni siquiera con el marcador a su favor, los de Asia pudieron tener bajo control las acciones defensivas. Incluso Chequia pudo empatar el encuentro en una de las últimas jugadas del cotejo. Una fortaleza que seguramente querrán que funcione a la perfección frente a los sudafricanos en la segunda fecha.

Ahora, Corea deberá pensar en México, que hoy también salió victorioso de su duelo con Sudáfrica, y ambos podrían definir el primer puesto del grupo en la siguiente jornada. Un partido que se perfila como el más interesante de esta zona de la Copa del Mundo por el estilo de juego de ambas selecciones.

Finalmente, República Checa deberá vencer a la ‘Bafana Bafana’ si al menos quiere aspirar a ser uno de los mejores terceros. Por eso la igualdad ante los africanos no puede ser una opción, no si quiere mantenerse en competencia. Apenas es el primer día del mundial y ya hay momentos definitivos y cruciales.

Minuto a minuto de Corea del Sur vs. República Checa: Mundial 2026

⏱️ FINAL Corea del Sur 🔴 2-1 ⚪️ República Checa ⚽

⏱️ 90+3’ Corea del Sur 🔴 2-1 ⚪️ República Checa ⚽

Tuvo la oportunidad de la igualdad, República Checa, pero el arquero surcoreano respondió con jerarquía y mantiene el partido del lado rojo.

⏱️ 90’ Corea del Sur 🔴 2-1 ⚪️ República Checa ⚽

Chequia sigue buscando una oportunidad para levantar el balón y ganar en la segunda jugada. Mientras tanto, Corea del Sur juega al contrataque y se aferra a cerrar el partido en un “arrancon” de sus delanteros y extremos.

⏱️ 82’ Corea del Sur 🔴 2-1 ⚪️ República Checa ⚽

A pesar de sus limitaciones en el juego, cada vez que República Checa levanta el balón al área le provoca problemas a la saga defensiva de Corea del Sur.

⏱️ 80’ Corea del Sur 🔴 2-1 ⚪️ República Checa ⚽

Hasta que por fin le dio vuelta Corea. Fiel a su estilo, diametralmente opuesto al de los europeos, los asiáticos se ponen por delante en el marcador.

⏱️ 78’ Corea del Sur 🔴 1-1 ⚪️ República Checa ⚽

República Checa vuelve a imponerse por los aires y anota de cabeza, pero el VAR anula la acción y mantiene en partido a Corea del Sur.

⏱️ 70’ Corea del Sur 🔴 1-1 ⚪️ República Checa ⚽

⏱️ 69’ Corea del Sur 🔴 1-1 ⚪️ República Checa ⚽

Hasta que por fin aparece el pase filtrado de Corea del Sur. También hay que mencionar la gran acción individual del anotador que tuvo la frialdad de poner el freno de mano en el área y definir con mucha categoría a la salida del arquero.

⏱️ 66’ Corea del Sur 🔴 0-1 ⚪️ República Checa ⚽

Con tres cambios en una sola ventana, el entrenador checo cambia el esquema y posiciona cinco jugadores en defensa. Mientras tanto, Corea del Sur pasa saliva para pasar el medio campo por cuenta de la dureza del rival.

⏱️ 59’ Corea del Sur 🔴 0-1 ⚪️ República Checa ⚽

República Checa ya merodeaba el área rival con un nadado de perro casi imperceptible para los defensores surcoreanos hasta que apareció sorpresivamente el gol de Chequia, pues el trámite indicaba que el primero de la noche iba a llegar, pero del otro lado del marcador.

⏱️ 56’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

Parece que la selección de Corea del Sur da, por fin, un paso al frente y toma de la solapa a República Checa. Son Heung-min por fin es abastecido dentro del área y se acerca a marcar su cuarto gol en una Copa Mundial de la FIFA.

⏱️ 46’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

Corea del Sur y República Checa saltan al campo de juego del estadio Akron con la tarea de llevarse los tres puntos. Con México picando en punta con su victoria de hoy, se hace necesario el triunfo esta noche para ambos.

⏱️ ET Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

Si bien el encuentro tuvo un comienzo explosivo para ambos equipos, cada uno a su manera, parece que la pausa de hidratación aplanó las intenciones ofensivas de ambos; mucho más de República Checa.

⏱️ 45’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

⏱️ 40’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

Saliéndose del molde, Son Heung-min emprende la huida de la defensa checa y después de un regate saca un remate muy peligroso. En la medida en que la figura de los coreanos se conecte con el partido, habrá altas posibilidades de anotación para Corea del Sur.

⏱️ 32’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

Si bien el cotejo tiene un gran ritmo, lo cierto es que a este punto el juego parece más una lucha en el mediocampo que una fluidez de pases con miras al arco rival. Ninguna de las dos selecciones puede poner un pase filtrado crucial.

⏱️ 23’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

Hasta el momento, es un partido muy parejo en el estadio Akron. Si bien los checos empezaron incomodando a los surcoreanos, pasados los primeros 10 minutos, la iniciativa es de Son y compañía que buscan con más frecuencia.

⏱️ 19’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

Si gana la segunda jugada, la selección europea parte con ventaja en busca del arco rival. Eso sí, es el equipo asiático el que ha estado más cerca del gol.

⏱️ 12’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

Ahora sí, los surcoreanos toman el control del balón y del partido. Ya no desde el pase en largo, sino en el toque sencillo, pero efectivo en el último cuarto de cancha. En este momento República Checa resiste más de la cuenta en defensa.

⏱️ 6’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

La presión alta de Chequia obliga a Corea a jugar en largo con su gran estrella Saliéndose. Sin embargo, el hoy jugador de Los Ángeles FC no tiene la misma explosividad que en Catar 2022 y le cuesta entrar en el ritmo.

⏱️ 0’ Corea del Sur 🔴 0-0 ⚪️ República Checa ⚽

Como lo prometió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ayer, los dos equipos salen al campo de juego con sus 26 convocados al Mundial 2026. Todo esto en una ceremonia sin precedente en la historia de la Copa del Mundo.

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