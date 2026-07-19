EN VIVO: España vs. Argentina, siga el minuto a minuto de la final del Mundial 2026

El balón oficial del partido de la final del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Lavandeira Jr Foto: EFE - Lavandeira Jr

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Este domingo, el MetLife Stadium de East Rutherford albergará la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. La Roja buscará su segundo título, mientras la Albiceleste, campeona defensora tras Catar 2022, intentará alcanzar su cuarta estrella y ampliar su legado en la máxima competición del fútbol mundial.

España, bajo el mando de Luis de la Fuente, llega con apenas un gol recibido en siete partidos, apoyada en su control de balón y presión constante. Argentina, con la base del equipo campeón en 2022 dirigido por Lionel Scaloni, combina experiencia y jerarquía. La final también podría definir el Balón de Oro del torneo entre Lionel Messi, Lamine Yamal y Rodri Hernández.

Más de 80.000 aficionados colmarán las tribunas del MetLife, con show de medio tiempo y presentaciones musicales, incluida Shakira. Tras el título, arrancará la cuenta regresiva hacia 2030, Mundial que compartirán España, Marruecos y Portugal, con sedes adicionales en Argentina, Paraguay y Uruguay por parte de Conmebol.

Hora y dónde ver en vivo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina:

El creador de contenido iShowSpeed se presentó con un tema creado para este Mundial. Luego le siguió Post Malone, quien cantó un par de canciones antes de unirse a Swae Lee. Poco a poco se llenan las tribunas del MetLife Stadium.

Comenzó el principio del fin. Con bailes y tambores arrancó el espectáculo previo a la gran final. En poco más de una hora rodará la pelota en el MetLife Stadium de East Rutherford, donde estarán presentes más de 80.000 hinchas.

Luis de la Fuente se decantó por un 4-3-3 para encarar a Argentina en la final: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena. Es el mismo XI que jugó contra Francia en las semifinales.

Lionel Scaloni apostó por un 4-4-2 para enfrentar a España en la final del Mundial: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Fecha: Domingo 19 de julio

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva York)

Canal: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN, Win y Disney+

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