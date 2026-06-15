EN VIVO: España y Cabo Verde empatan 0-0 en el Mundial 2026

Pedri y Ferran Torres, titulares en el estreno de España en el Mundial 2026. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

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Este lunes festivo, el imponente Estadio Mercedes-Benz de Atlanta será el escenario donde España y Cabo Verde abrirán la acción del Grupo H en la Copa del Mundo 2026. Este esperado encuentro marca el estreno de uno de los grandes candidatos al título, frente a un debutante africano que busca hacer historia en su primera participación mundialista.

La Roja es considerada firme candidata gracias a una generación brillante que combina la experiencia de figuras consolidadas como Rodri con la frescura de jóvenes talentos de élite mundial como es el caso de Lamine Yamal. Su dominio absoluto de la posesión, y su intensidad al presionar la convierten en un rival temible capaz de someter a cualquier oponente en el torneo.

Por su parte, Cabo Verde selló su histórico boleto tras una campaña memorable en las eliminatorias africanas. Los Tiburones Azules no llegan a Norteamérica como meros participantes o espectadores; su objetivo principal es plantar cara a los gigantes del grupo y competir con orgullo para avanzar a la siguiente ronda.

Minuto a minuto a España vs. Cabo Verde en la Copa Mundial de EE.UU., México y Canadá 2026:

⏱️ 22′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: Cabo Verde encadenó su primera secuencia exitosa de pases. Se acercó al área de España, donde Rodri cortó de cabeza el acercamiento de los africanos.

⏱️ 17′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: El lateral zurdo de Cabo Verde, Sidny Cabral Lopes, fue amonestado tras entrarle con fuerza a Marcos Llorente. El duelo entre ambos ha sido una constante desde que arrancó el comrpomiso.

⏱️ 16′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: Tras una recuperación cerca del área rival, Pedri disparó cerca de la media luna. Su remate fue fácil de controlar para el portero Vózinha, quien es el de mayor edad (40 años) entre ambos planteles.

⏱️ 15′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: Cabo Verde juega con un bloque bajo que impide que España juegue por dentro. Los volantes de la Roja se toman el partido con paciencia en busca de espacios.

⏱️ 10′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: A pesar de contar con una abrumadora posesión de balón, La Roja todavía no encuentra espacios para finalizar una acción de peligro. Cabo Verde se defiende como puede.

⏱️ 5′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: La selección española quiere jugar lo más cerca posible de la portería rival. Los dirigidos por Luis de la Fuente presionan arriba y asfixian la salida de Cabo Verde, que sufre para salir del primer cuarto.

⏱️ 1′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: Terminó el conteo regresivo y el árbitro jordano Adham Makhadmeh hizo sonar su silbato para que Dairon Livramento diera el puntapié inicial. España recuperó la pelota en cuestión de segundos.

La temperatura en Atlanta es cálida y, aunque el cielo está mayormente nublado, la probabilidad de lluvia es muy baja, de apenas un 10%. Incluso si llegara a llover eso no sería un problema, pues el estadio es techado. La temperatura ronda los 22° C.

La FIFA designó como árbitro central para el partido del Mundial entre España y Cabo Verde al jordano Adham Makhadmeh. Estará acompañado por sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle como jueces de línea. El colombiano Andrés Rojas ejercerá como cuarto árbitro y su compatriota Alexander Guzmán como árbitro de reserva.

Bubista, técnico de Cabo Verde, saltará al campo con un 4-2-3-1: Vózinha, Steven Moreira; Roberto Lopes, Diney Borges y Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini y Laros Duarte; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Jovane Cabral; Dailon Livramento.

Luis de la Fuente apostó por un 4-3-3 para su debut: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz y Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi. Lamine Yamal será suplente.

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Hora: 11:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia (EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS, Paramount+ Caracol TV, RCN y Disney+

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