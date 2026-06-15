EN VIVO: España y Cabo Verde empatan 0-0 en el Mundial 2026

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Este lunes festivo, el imponente Estadio Mercedes-Benz de Atlanta será el escenario donde España y Cabo Verde abrirán la acción del Grupo H en la Copa del Mundo 2026. Este esperado encuentro marca el estreno de uno de los grandes candidatos al título, frente a un debutante africano que busca hacer historia en su primera participación mundialista.
La Roja es considerada firme candidata gracias a una generación brillante que combina la experiencia de figuras consolidadas como Rodri con la frescura de jóvenes talentos de élite mundial como es el caso de Lamine Yamal. Su dominio absoluto de la posesión, y su intensidad al presionar la convierten en un rival temible capaz de someter a cualquier oponente en el torneo.
Por su parte, Cabo Verde selló su histórico boleto tras una campaña memorable en las eliminatorias africanas. Los Tiburones Azules no llegan a Norteamérica como meros participantes o espectadores; su objetivo principal es plantar cara a los gigantes del grupo y competir con orgullo para avanzar a la siguiente ronda.
Minuto a minuto a España vs. Cabo Verde en la Copa Mundial de EE.UU., México y Canadá 2026:
Cabo Verde hace una transición de defensa a ataque
⏱️ 22′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: Cabo Verde encadenó su primera secuencia exitosa de pases. Se acercó al área de España, donde Rodri cortó de cabeza el acercamiento de los africanos.
Sidny Cabral Lopes, primer amonestado del partido
⏱️ 17′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: El lateral zurdo de Cabo Verde, Sidny Cabral Lopes, fue amonestado tras entrarle con fuerza a Marcos Llorente. El duelo entre ambos ha sido una constante desde que arrancó el comrpomiso.
Pedri remata a puerta
⏱️ 16′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: Tras una recuperación cerca del área rival, Pedri disparó cerca de la media luna. Su remate fue fácil de controlar para el portero Vózinha, quien es el de mayor edad (40 años) entre ambos planteles.
Primer cuarto de hora
⏱️ 15′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: Cabo Verde juega con un bloque bajo que impide que España juegue por dentro. Los volantes de la Roja se toman el partido con paciencia en busca de espacios.
España todavía no dispara a puerta
⏱️ 10′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: A pesar de contar con una abrumadora posesión de balón, La Roja todavía no encuentra espacios para finalizar una acción de peligro. Cabo Verde se defiende como puede.
España presiona la salida caboverdiana
⏱️ 5′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: La selección española quiere jugar lo más cerca posible de la portería rival. Los dirigidos por Luis de la Fuente presionan arriba y asfixian la salida de Cabo Verde, que sufre para salir del primer cuarto.
Arrancó el partido entre España y Cabo Verde
⏱️ 1′ | ESP🔴🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪CPV: Terminó el conteo regresivo y el árbitro jordano Adham Makhadmeh hizo sonar su silbato para que Dairon Livramento diera el puntapié inicial. España recuperó la pelota en cuestión de segundos.
El clima en Atlanta
La temperatura en Atlanta es cálida y, aunque el cielo está mayormente nublado, la probabilidad de lluvia es muy baja, de apenas un 10%. Incluso si llegara a llover eso no sería un problema, pues el estadio es techado. La temperatura ronda los 22° C.
El encargado de impartir justicia
La FIFA designó como árbitro central para el partido del Mundial entre España y Cabo Verde al jordano Adham Makhadmeh. Estará acompañado por sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle como jueces de línea. El colombiano Andrés Rojas ejercerá como cuarto árbitro y su compatriota Alexander Guzmán como árbitro de reserva.
El XI de Cabo Verde
Bubista, técnico de Cabo Verde, saltará al campo con un 4-2-3-1: Vózinha, Steven Moreira; Roberto Lopes, Diney Borges y Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini y Laros Duarte; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Jovane Cabral; Dailon Livramento.
El XI de España
Luis de la Fuente apostó por un 4-3-3 para su debut: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz y Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi. Lamine Yamal será suplente.
¿A qué hora arranca el partido?
- Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
- Hora: 11:00 p.m. (hora de Colombia)
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia (EE.UU.)
- Dónde ver: DSPORTS, Paramount+ Caracol TV, RCN y Disney+
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