EN VIVO: Francia vs. España, minuto a minuto de las semifinales del Mundial 2026

Mbappé y Yamal, dos de las figuras del duelo entre Francia y España. Foto: Agencia AFP

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Las selecciones de Francia y España abren esta tarde las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026. Desde antes del inicio del torneo ambas selecciones aparecían entre las principales candidatas al título y han respondido a las expectativas que tenían sobre ellas con campañas de alto nivel.

Aunque el recorrido en la Copa del Mundo deja la sensación de que Francia llega un paso por delante, el favoritismo está lejos de ser definitivo. Los dirigidos por Didier Deschamps han mostrado una gran contundencia ofensiva, mientras que España ha encontrado en el control del balón y la solidez defensiva las bases para competir con cualquiera.

El compromiso se disputará en el AT&T Stadium de Dallas y comenzará a las 2:00 p. m.. El ganador de esta llave asegurará un lugar en la final del Mundial, cita programada para este domingo 19 de julio. El rival en la instancia definitiva saldrá del duelo de este miércoles entre Inglaterra y Argentina.

Minuto a minuto de Francia vs. España en la semifinal de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026:

Hora y dónde ver en vivo la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina:

Fecha: Martes 14 de julio

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Canal: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN, Win y Disney+

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