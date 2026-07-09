EN VIVO: Francia vs. Marruecos, minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, figuras de las selecciones de Francia y Marruecos respectivamente. Foto: AFP - FRANCK FIFE DARRIAN TRAYNOR

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Francia y Marruecos abrirán este jueves los cuartos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en un duelo que se disputará en el Gillette Stadium de Boston. El compromiso reúne a dos de los equipos que mejor fútbol han mostrado sobre el césped y promete espectáculo.

El combinado francés ha sido sumamente eficiente en las fases de eliminación directa durante las últimas ediciones del Mundial. Muestra de ello es que en Rusia 2018 y Catar 2022 alcanzó la final, coronándose campeón en la primera y subcampeón en la segunda. Ese historial reciente respalda el favoritismo del combinado dirigido por Didier Deschamps.

No obstante, Marruecos llega como una selección de peso que no puede ser considerada como revelación, pues ya había sido semifinalista en Catar 2022, cayendo justamente ante Francia por 2-0 en aquella instancia. Este cruce puede leerse como una revancha para los Leones del Atlas, hoy por hoy el equipo más fuerte de África.

Siga el minuto a minuto de Francia vs. Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026:

Mohamed Ouahbi apostó por un 4-3-3: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhlal y Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi y Azzedine Ounahi; Chemsdine Talbi, Brahim Díaz y Bilal El Khannouss.

Didier Deschamps apostó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Marruecos: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamencano, William Saliba y Lucas Digne; Manu Koné y Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué; Kylian Mbappé.

La designó al árbitro argentino Facundo Tello para dirigir el duelo entre Francia y Marruecos. Sus compatriotas Juan Pablo Bellati y Gabriel Chade serán sus jueces de línea. Hernán Mastrángelo, también de Argentina, estará a cargo del VAR.

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