EN VIVO: Francia vs. Senegal, minuto a minuto de este partidazo del Mundial 2026

Kylian Mbappé (der.) conversa con Didier Deschamps durante un entrenamiento de la selección de Francia. Foto: EFE - THOMAS PADILLA / POOL

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Francia y Senegal protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Este martes, en el New York New Jersey Stadium, ambas selecciones abrirán el Grupo I. Los Bleus, dirigidos por Didier Deschamps, llegan como amplios favoritos ante los Leones de la Teranga.

Los europeos cuentan con una nómina temible, con estrellas como Michael Oliseh, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé, quien busca alcanzar el récord histórico de goles de Miroslav Klose en el Mundial. Con dos títulos (1998 y 2018) y dos subtítulos, Francia, no se conforma con menos que ser campeona en 2026.

Senegal, una de las mejores selecciones de África, llega liderada por Sadio Mané en ataque, con figuras como Kalidou Koulibaly, Ismaila Sarr y Nicolas Jackson. Los Leones de la Teranga ganaron la última Copa Africana en la cancha, título que perdieron por una sanción administrativa aún en disputa legal.

Minuto a minuto del partido entre Francia y Senegal en el Mundial 2026:

El cielo en East Rutherford (Nueva Jersey), donde queda el MetLife Stadium, está parcialmente soleado. No hay probabilidad de lluvias de acuerdo con los pronósticos y la temperatura rondará los 24° grados centígrados.

La FIFA designó al australiano Alireza Faghani para dirigir este compromiso entre Francia y Senegal. Sus compatriotas George Lakrindis y Andrew Lindsay actuarán como jueces de línea. El suizo Sandro Schärer será el cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo del saudí Abdullah Al Shehri.

Pape Thiaw apostó por un 4-3-3: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Lamine Camara; Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr.

Didier Deschamps salió con todo en su 4-2-3-1: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamencano, William Saliba y Theo Hernández; Aurélien Thouaméni y Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé y Desiré Doué; Kylian Mbappé.

Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Hora: 02:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts (EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

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