Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
En VivoActualizado hace 16 minutos

EN VIVO: Francia vs. Senegal, minuto a minuto de este partidazo del Mundial 2026

Los bleus llegaron a Norteamérica con una nómina muy completa y con un único objetivo: salir campeones del mundo por tercera vez en su historia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
16 de junio de 2026 - 06:46 p. m.

Actualizaciones clave

Kylian Mbappé (der.) conversa con Didier Deschamps durante un entrenamiento de la selección de Francia.
Kylian Mbappé (der.) conversa con Didier Deschamps durante un entrenamiento de la selección de Francia.
Foto: EFE - THOMAS PADILLA / POOL
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Francia y Senegal protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Este martes, en el New York New Jersey Stadium, ambas selecciones abrirán el Grupo I. Los Bleus, dirigidos por Didier Deschamps, llegan como amplios favoritos ante los Leones de la Teranga.

Los europeos cuentan con una nómina temible, con estrellas como Michael Oliseh, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé, quien busca alcanzar el récord histórico de goles de Miroslav Klose en el Mundial. Con dos títulos (1998 y 2018) y dos subtítulos, Francia, no se conforma con menos que ser campeona en 2026.

Senegal, una de las mejores selecciones de África, llega liderada por Sadio Mané en ataque, con figuras como Kalidou Koulibaly, Ismaila Sarr y Nicolas Jackson. Los Leones de la Teranga ganaron la última Copa Africana en la cancha, título que perdieron por una sanción administrativa aún en disputa legal.

Minuto a minuto del partido entre Francia y Senegal en el Mundial 2026:

Hace 5 horas

El clima en East Rutherford

El cielo en East Rutherford (Nueva Jersey), donde queda el MetLife Stadium, está parcialmente soleado. No hay probabilidad de lluvias de acuerdo con los pronósticos y la temperatura rondará los 24° grados centígrados.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

La FIFA designó al australiano Alireza Faghani para dirigir este compromiso entre Francia y Senegal. Sus compatriotas George Lakrindis y Andrew Lindsay actuarán como jueces de línea. El suizo Sandro Schärer será el cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo del saudí Abdullah Al Shehri.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Senegal

Pape Thiaw apostó por un 4-3-3: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Lamine Camara; Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Francia

Didier Deschamps salió con todo en su 4-2-3-1: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamencano, William Saliba y Theo Hernández; Aurélien Thouaméni y Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé y Desiré Doué; Kylian Mbappé.

Hace 6 horas

¿A qué hora arranca el partido?

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Hora: 02:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts (EE.UU.)
  • Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Kylian Mbappé

Selección de Francia

Selección de Senegal

Francia vs. Senegal

Mbappé

Senegal vs. Francia

Senegal

Francia

Francia Senegal

Mundial 2026

Grupo I

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.