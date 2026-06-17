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EN VIVO: Ghana vs. Panamá, minuto a minuto de este duelo del Grupo K del Mundial 2026

Centroamericanos y africanos están obligados a ganar esta tarde. Con Croacia e Inglaterra en la misma zona, es clave arrancar su participación sumando de a tres.

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Daniel Bello
Daniel Bello
17 de junio de 2026 - 10:19 p. m.

Actualizaciones clave

Un aficionado de Panamá anima este miércoles, previo al partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 contra Ghana, en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco
Un aficionado de Panamá anima este miércoles, previo al partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 contra Ghana, en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco
Foto: EFE - Bienvenido Velasco
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La primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 inició esta tarde con el duelo entre Inglaterra y Croacia, disputado en el Estadio de Dallas. Ahora le toca el turno al cruce entre centroamericanos y africanos: Panamá y Ghana se medirán en el BMO Field de Toronto, escenario con capacidad para 45.700 espectadores.

Ghana disputará su quinta Copa del Mundo, tras participar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022, con cuartos de final en 2010 como su mejor actuación histórica. Sin embargo, las Estrellas Negras no contarán con Thomas Partey, pues las autoridades canadienses le negaron la entrada al país.

Panamá afronta su segunda Copa del Mundo, ocho años después de su histórico debut en Rusia 2018. Thomas Christiansen confía en Adalberto Carrasquilla, Cecilio Waterman y José Fajardo para que los canaleros logren este miércoles sus primeros puntos en la máxima cita de selecciones.

Minuto a minuto del duelo entre Ghana y Panamá

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Ghana

Carlos Queiroz, quien dirigió a Colombia entre 2019 y 2020, apostó por un 4-4-2: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, NJerome Opolu y Gideon Mensah; Antoine Semenyo, Elisha Owusu, Caleb Yirekyi y Ernest Nuamah; Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Panamá

Thomas Christiansen apostó por un 5-4-1 para contener el ataque de Ghana: César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade y Michael Amir Murillo; Édgar Bárcenas, Cristian Martínez, Carlos Harvey y José Luis Rodríguez; Cecilio Waterman.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

La FIFA designó al sueco Glenn Nyberg, de 37 años, para dirigir el duelo entre Ghana y Panamá. Contará con sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist como asistentes. Bram Van Driessche, de Bélgica, estará a cargo del VAR.

Hace 5 horas

¿A qué hora arranca el partido?

  • Fecha: miércoles 17 de junio de 2026
  • Lugar: BMO Field de Toronto, Canadá
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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