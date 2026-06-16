EN VIVO: Irak y Noruega empatan 0-0 en el arranque del Grupo I del Mundial 2026

Erling Haaland, figura de la selección de Noruega. Foto: AFP - CORNELIUS POPPE

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Tras el vibrante duelo entre Francia y Senegal en el MetLife Stadium, la actividad del Grupo I continuará este martes con el enfrentamiento entre Irak y Noruega. Ambas selecciones se medirán en el Gillette Stadium de Foxborough, a las afueras de Boston, en el estado de Massachusetts (EE.UU.), por la primera fecha de la fase de grupos.

Irak llegó a este cita en Norteamérica tras una clasificación histórica. Terminó tercero en su grupo asiático y selló el boleto en el repechaje intercontinental, instancia en la que venció 2-1 a Bolivia en la llave jugada en Monterrey. Los Leones de Mesopotamia regresan tras 40 años de ausencia, pues solo habían disputado la edición de México 1986.

Noruega afronta este Mundial tras imponerse en su grupo europeo a la histórica Italia, a la que relegó al repechaje. Erling Haaland, su gran figura, fue determinante con 16 goles en ocho partidos de este proceso. Los escandinavos regresan tras 28 años de ausencia; su última cita fue Francia 1998.

Siga el minuto a minuto del duelo entre Irak y Noruega en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026:

⏱️ 5′ | IRQ⚪⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵NOR: Aymen Hussein dio el primer aviso de la selección de Irak. El delantero ganó de cabeza dentro del área y soltó un remate que se fue por encima del arco custodiado por Orjan Nyland.

⏱️ 1′ | IRQ⚪⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵NOR: Pierre Atcho hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Gillette Stadium de Foxborough. Una victoria es clave para cada uno con el objetivo de llegar al partido de Francia con algo tangible.

La FIFA designó al gabonés Pierre Atcho para dirigir este duelo entre Irak y Noruega. Sus compatriotas Boris Ditsoga yAmos Abeigne Ndong serán sus asistentes. El tuniceno Haythem Guirat estará a cargo del VAR.

Graham Arnold se decantó por un 4-4-2: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem y Merchas Doski; Ali Jasim, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari e Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

Ståle Solbakken apostó por un 4-3-3 para enfrentar a Irak: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe; Sander Berge, Fredrik Aursnes y Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Fecha : martes 16 de junio de 2026

Lugar : Gillette Stadium de Boston, Massachusetts

Hora : 5:00 p.m.

Canal: DSports, DGO, Win Sports y Paramount+

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