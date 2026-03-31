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EN VIVO: Jamaica vs. República Democrática del Congo definen cuál será rival de Colombia

Tanto caribeños como africanos tienen la ilusión de clasificar a su segunda Copa Mundial.

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Daniel Bello
Daniel Bello
31 de marzo de 2026 - 09:38 p. m.
Jugadores de la selección nacional de Jamaica durante el partido de repesca rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Nueva Caledonia en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México.
Jugadores de la selección nacional de Jamaica durante el partido de repesca rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Nueva Caledonia en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México.
Foto: EFE - Francisco Guasco
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Jamaica y la República Democrática del Congo se enfrentan este martes en Guadalajara en un partido único que definirá al último clasificado al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. El ganador se quedará con el cupo restante y avanzará directamente a la fase de grupos, en una cita que no admite margen de error.

El premio será integrar el grupo K, una zona que ya tiene confirmadas a Colombia, Uzbekistán y Portugal, una de las selecciones candidatas a pelear por el título. Para ambos equipos, este duelo representa la oportunidad de entrar a la élite mundialista a través del repechaje internacional.

Jamaica llega tras superar la ronda inicial con un triunfo 1-0 sobre Nueva Caledonia, partido que abrió temprano con un gol al minuto 18 y que sostuvo pese a la resistencia oceánica. RD Congo, por su parte, buscará imponer su fortaleza física y jerarquía. Quien gane enfrentará a Colombia el 23 de junio, también en Guadalajara.

Jamaica vs. República Democrática del Congo: minuto a minuto del repechaje intercontinental

Hace 5 horas

RD Congo juega mejor

⏱️30′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Tras una sucesión de toques fue RD Congo el que más cerca estuvo de abrir el marcador. La defensa jamaiquina desactivó el peligro a tiempo.

Hace 5 horas

Pausa de hidratación

⏱️25′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Los entrenadores Rudolph Seid y Sebastian Desabre aprovecharon esta pausa para hablar con sus entrenadores. Por lo pronto no hemos tenidos claras llegadas de peligro.

Hace 5 horas

Partido cerrado

⏱️20′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: La pelota es de Jamaica, que sufre a la hora de superar la mitad de la cancha. RD Congo se ve más sólido en su planteamiento. Por lo pronto es un partido cerrado.

Hace 5 horas

RD Congo trata de tomar la iniciativa

⏱️15′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Todavía no pasa mucho. RD Congo trata de atacar más que su rival, aunque con cautela. Son fuertes los dos en el hombre a hombre.

Hace 5 horas

Partido medido

⏱️10′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Ninguno de las dos selecciones toma riesgos en estos primeros minutos. Se están tomando distancia para estudiarse e identeificar debilidades.

Hace 5 horas

Primer aviso de RD Congo

⏱️5′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Cedric Bakambu había roto el marcador y, cuando se disponía a celebrar, el juez de línea levantó su banderín. Primera llegada peligrosa de RD Congo.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre RD Congo y Jamaica

⏱️1′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Facundo Tello hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en Guadalajara. RD Congo jugará de azul celeste, mientras que Jamaica lo hará de amarillo y verde.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El cuerpo arbitral del partido entre Jamaica y RD Congo será argentino. Facundo Tello será el juez central. En las bandas estarán Juan P. Belatti y Gabriel Chade. Darío Herrera será el cuarto hombre y Hernán Mastrangelo irá al VAR.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de RD Congo

Sébastien Desabre dispuso de un 4-4-2 para enfrentar a Jamaica: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku; Nathanael Mpuku, Samuel Moutoussamy, Hoah Sadiki y Meschack Elia; Cédric Bakambu y Yoan Wissa.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Jamaica

Rudolph Speid dispuso de un 4-4-2 para enfrentar a RD Congo: Andew Blake; Ronaldo Webster, Ethan Pinnock, Richard King y Joel Latibeaudiere; Isaac Hayden, Kasey Palmer, Bobby Reid, Leon Bailey; Bryan Cadamartieri y Tyreece Campbell.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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