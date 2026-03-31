EN VIVO: Jamaica vs. República Democrática del Congo definen cuál será rival de Colombia

Jugadores de la selección nacional de Jamaica durante el partido de repesca rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Nueva Caledonia en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Jamaica y la República Democrática del Congo se enfrentan este martes en Guadalajara en un partido único que definirá al último clasificado al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. El ganador se quedará con el cupo restante y avanzará directamente a la fase de grupos, en una cita que no admite margen de error.

El premio será integrar el grupo K, una zona que ya tiene confirmadas a Colombia, Uzbekistán y Portugal, una de las selecciones candidatas a pelear por el título. Para ambos equipos, este duelo representa la oportunidad de entrar a la élite mundialista a través del repechaje internacional.

Jamaica llega tras superar la ronda inicial con un triunfo 1-0 sobre Nueva Caledonia, partido que abrió temprano con un gol al minuto 18 y que sostuvo pese a la resistencia oceánica. RD Congo, por su parte, buscará imponer su fortaleza física y jerarquía. Quien gane enfrentará a Colombia el 23 de junio, también en Guadalajara.

Jamaica vs. República Democrática del Congo: minuto a minuto del repechaje intercontinental

⏱️30′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Tras una sucesión de toques fue RD Congo el que más cerca estuvo de abrir el marcador. La defensa jamaiquina desactivó el peligro a tiempo.

⏱️25′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Los entrenadores Rudolph Seid y Sebastian Desabre aprovecharon esta pausa para hablar con sus entrenadores. Por lo pronto no hemos tenidos claras llegadas de peligro.

⏱️20′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: La pelota es de Jamaica, que sufre a la hora de superar la mitad de la cancha. RD Congo se ve más sólido en su planteamiento. Por lo pronto es un partido cerrado.

⏱️15′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Todavía no pasa mucho. RD Congo trata de atacar más que su rival, aunque con cautela. Son fuertes los dos en el hombre a hombre.

⏱️10′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Ninguno de las dos selecciones toma riesgos en estos primeros minutos. Se están tomando distancia para estudiarse e identeificar debilidades.

⏱️5′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Cedric Bakambu había roto el marcador y, cuando se disponía a celebrar, el juez de línea levantó su banderín. Primera llegada peligrosa de RD Congo.

⏱️1′ | COD🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟢JAM: Facundo Tello hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en Guadalajara. RD Congo jugará de azul celeste, mientras que Jamaica lo hará de amarillo y verde.

El cuerpo arbitral del partido entre Jamaica y RD Congo será argentino. Facundo Tello será el juez central. En las bandas estarán Juan P. Belatti y Gabriel Chade. Darío Herrera será el cuarto hombre y Hernán Mastrangelo irá al VAR.

Sébastien Desabre dispuso de un 4-4-2 para enfrentar a Jamaica: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku; Nathanael Mpuku, Samuel Moutoussamy, Hoah Sadiki y Meschack Elia; Cédric Bakambu y Yoan Wissa.

Rudolph Speid dispuso de un 4-4-2 para enfrentar a RD Congo: Andew Blake; Ronaldo Webster, Ethan Pinnock, Richard King y Joel Latibeaudiere; Isaac Hayden, Kasey Palmer, Bobby Reid, Leon Bailey; Bryan Cadamartieri y Tyreece Campbell.

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