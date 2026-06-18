Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
En VivoActualizado hace 18 segundos

EN VIVO: México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026, siga el minuto a minuto

La selección mexicana buscará la segunda victoria en su mundial y que la asegure en la ronda de 16avos de final con un partido de anticipación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
19 de junio de 2026 - 12:47 a. m.

Actualizaciones clave

Jugadores de México celebran el primer gol del partido inaugural del Mundial 2026, el jueves 11 de junio, en el estadio Azteca contra Sudáfrica.
Jugadores de México celebran el primer gol del partido inaugural del Mundial 2026, el jueves 11 de junio, en el estadio Azteca contra Sudáfrica.
Foto: EFE - José Méndez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las selecciones de México y Corea del Sur se enfrentarán este jueves en el estadio Akron de Zapopan, a las afueras de Guadalajara, en duelo válido por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El ganador podría encaminar su clasificación anticipada a los 16avos de final de esta cita orbital.

El combinado azteca llega ilusionado tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, resultado que alimenta el sueño de una participación histórica como anfitrión. Entre sus figuras tiene a Julián Quiñones, nacido en Colombia pero naturalizado mexicano. Sin embargo, el Tri no podrá contar con César Montes, expulsado y sancionado para el resto de la fase de grupos.

Corea del Sur remontó en su debut con inteligencia y paciencia ante República Checa, mostrando disciplina defensiva y nuevos destellos de fantasía ofensiva, sobre todo en el último cuarto. Liderados por Heung-Min Son, los tigres orientales sueñan con amargarle la fiesta al dueño de casa.

Minuto a minuto del duelo entre México y Corea del Sur en este Mundial 2026:

Hace 5 horas

El clima en Guadalajara

A esta hora, en Zapopan, a las afueras de Guadalajara, el clima presenta lluvia con una temperatura exacta de 25°C para el partido del Mundial entre México y Corea del Sur. La humedad se encuentra en 54% y soplan vientos desde el oeste a 6 mph, con un 53% de probabilidad de precipitaciones sobre el estadio.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Corea del Sur

Myung-Bo Hong saltará al campo con un 3-4-3: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim y Gi-Hyuk Lee; Youn-Woo Seol, In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik y Moon-Hwan Kim; Kang-In Lee, Heung-Min Son y Jae-Sung Lee.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

La FIFA designó al árbitro uruguayo Gustavo Tejera como juez central para el duelo entre México y Corea del Sur. La terna arbitral la completan sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Taran, mientras que el cuarto árbitro es el colombiano Andrés Rojas.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de México

Javier Aguirre apostó por un 4-3-3 para enfrentar a Corea del Sur: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Érik Lira, Brian Gutiérrez y Luis Romo; Roberto Alvarado, Julian Quiñones, Raúl Jiménez.

Hace 5 horas

¿A qué hora arranca el partido?

  • Fecha: jueves 18 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Canal: DSports, DGO, Win Sports y Paramount+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

FIFA

Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Norteamérica 2026

Mundial

Mundial hoy

Mundial hora

Mundial en vivo

Mundial partido

FWC

México

México vs

México hoy

México hora

México en vivo

México partido

México vs. Corea del Sur

México vs. Corea del Sur hoy

México vs. Corea del Sur hora

México vs. Corea del Sur en vivo

México vs. Corea del Sur partido

México - Corea del Sur hoy

México - Corea del Sur

México - Corea del Sur hora

México - Corea del Sur en vivo

México - Corea del Sur partido

Julián Quiñones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.