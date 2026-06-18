EN VIVO: México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026, siga el minuto a minuto

Jugadores de México celebran el primer gol del partido inaugural del Mundial 2026, el jueves 11 de junio, en el estadio Azteca contra Sudáfrica. Foto: EFE - José Méndez

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Las selecciones de México y Corea del Sur se enfrentarán este jueves en el estadio Akron de Zapopan, a las afueras de Guadalajara, en duelo válido por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El ganador podría encaminar su clasificación anticipada a los 16avos de final de esta cita orbital.

El combinado azteca llega ilusionado tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, resultado que alimenta el sueño de una participación histórica como anfitrión. Entre sus figuras tiene a Julián Quiñones, nacido en Colombia pero naturalizado mexicano. Sin embargo, el Tri no podrá contar con César Montes, expulsado y sancionado para el resto de la fase de grupos.

Corea del Sur remontó en su debut con inteligencia y paciencia ante República Checa, mostrando disciplina defensiva y nuevos destellos de fantasía ofensiva, sobre todo en el último cuarto. Liderados por Heung-Min Son, los tigres orientales sueñan con amargarle la fiesta al dueño de casa.

Minuto a minuto del duelo entre México y Corea del Sur en este Mundial 2026:

A esta hora, en Zapopan, a las afueras de Guadalajara, el clima presenta lluvia con una temperatura exacta de 25°C para el partido del Mundial entre México y Corea del Sur. La humedad se encuentra en 54% y soplan vientos desde el oeste a 6 mph, con un 53% de probabilidad de precipitaciones sobre el estadio.

Myung-Bo Hong saltará al campo con un 3-4-3: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim y Gi-Hyuk Lee; Youn-Woo Seol, In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik y Moon-Hwan Kim; Kang-In Lee, Heung-Min Son y Jae-Sung Lee.

La FIFA designó al árbitro uruguayo Gustavo Tejera como juez central para el duelo entre México y Corea del Sur. La terna arbitral la completan sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Taran, mientras que el cuarto árbitro es el colombiano Andrés Rojas.

Javier Aguirre apostó por un 4-3-3 para enfrentar a Corea del Sur: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Érik Lira, Brian Gutiérrez y Luis Romo; Roberto Alvarado, Julian Quiñones, Raúl Jiménez.

Fecha : jueves 18 de junio de 2026

Lugar : Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco

Hora : 8:00 p. m.

Canal: DSports, DGO, Win Sports y Paramount+

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