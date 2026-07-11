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En VivoActualizado hace 18 segundos

EN VIVO: Noruega vs. Inglaterra, minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

El ganador de este duelo tendrá como rival al vencedor de la llave entre Argentina y Suiza, que juegan más tarde en Kansas City.

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Daniel Bello
Daniel Bello
11 de julio de 2026 - 08:00 p. m.

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Erling Haaland es uno de los delanteros más letales de esta Copa del Mundo.
Erling Haaland es uno de los delanteros más letales de esta Copa del Mundo.
Foto: EFE - GREG M. COOPER
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Noruega e Inglaterra protagonizarán este sábado uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026. El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de un choque inédito por un cupo en las semifinales, con el calor, la alta humedad y una elevada probabilidad de lluvia como factores que podrían influir en el desarrollo del encuentro.

La gran esperanza de Noruega vuelve a ser Erling Haaland. El delantero del Manchester City disputa su primera Copa del Mundo y es uno de los goleadores más del letales del certamen con siete anotaciones. Su más reciente exhibición fue un doblete a Brasil en los octavos de final, resultado que confirmó el gran momento del atacante y de la sorprendente selección nórdica.

Del otro lado estará Harry Kane, el líder ofensivo de Inglaterra y una de las grandes figuras del torneo. El atacante del Bayern Múnich acumula seis goles en el Mundial y solo se quedó sin marcar en el partido de la fase de grupos contra Ghana. Bajo el mando de Thomas Tuchel, los Three Lions confían en que su capitán los acerque a unas nuevas semifinales.

Hora y dónde ver en vivo el partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra:

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Noruega

Stale Solbakken se decantó por un 4-3-3 para enfrentar a Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe; Sander Berg, Patrick Berge y Martin Odegaard; Alexader Sørloth, Erling Haaland y Andreas Schjelderup.

Hace 5 horas

¿A qué hora arranca el partido?

Fecha: Sábado 11 de julio

Lugar: Hard Rock Stadium, Miami (EE.UU.)

Hora: 4:00p p.m..

Canal: DSports y Paramount+

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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